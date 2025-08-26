Quảng Trị cử đội xung kích hỗ trợ Hà Tĩnh khôi phục lưới điện sau bão

Ngày 26/8, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cử Đội xung kích tham gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng nặng nề của bão số 5.

Ngay sau khi khôi phục xong lưới điện trên địa bàn Quảng Trị sau bão, Công ty Điện lực Quảng Trị khẩn trương cử 55 cán bộ, công nhân cùng nhiều xe chuyên dụng, thiết bị, vật tư, phương tiện thi công để lên đường đến xã Kỳ Anh, triển khai nhiệm vụ tại các khu vực bị thiệt hại.

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đội xung kích hỗ trợ tại Hà Tĩnh gồm những cán bộ, kỹ sư, công nhân có kinh nghiệm trong xử lý sự cố thiên tai, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

Công ty yêu cầu lực lượng tham gia phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nhanh chóng khôi phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại cho nhân dân.

Việc Công ty Điện lực Quảng Trị cử đội xung kích ra hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh là hành động kịp thời nhằm giúp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm khôi phục cấp điện cho người dân; góp phần giảm bớt khó khăn cho tỉnh Hà Tĩnh sau bão số 5, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội, tính chuyên nghiệp và tình cảm gắn bó của ngành điện lực đối với cộng đồng.

Trước đó, ngày 25/8, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15 kèm mưa lớn, làm hư hỏng nhiều công trình, tốc mái nhà cửa, cây xanh, cột điện gãy đổ.

Đặc biệt tại Hà Tĩnh, nơi tâm bão đổ bộ đã gây mưa to, gió giật mạnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện trên diện rộng.

Để khắc phục hậu quả bão số 5, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng đã huy động hơn 200 cán bộ, công nhân viên từ 5 Công ty điện lực: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Quảng Trị do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khánh trực tiếp chỉ huy cùng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khắc sự cố điện do bão số 5./.

