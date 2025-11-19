Các hồ chứa thủy điện ở Đắk Lắk đồng loạt điều tiết nước qua tràn

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp trong những ngày qua, đặc biệt mưa to từ tối 18 đến ngày 19/11, các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt điều tiết, xả tràn. Nguy cơ mực nước ở vùng hạ du tiếp tục dâng cao, người dân và chính quyền các địa phương cần chủ động các phương án phòng, chống ngập lụt.

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, mưa lớn trong những ngày qua khiến lượng nước về hồ tăng nhanh. Đến 16h00, ngày 19/11/2025, lưu lượng nước về đã đạt 16.120 m³/s.

Dự báo lưu lượng nước về hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ tăng rất nhanh do lượng nước từ thượng nguồn đổ về, vào lúc 19h00 ngày 19/11/2025 có thể lên đến mức 20.400 m3/s.

Hiện Công ty đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó, thực hiện nghiêm túc ý kiến của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk trong việc điều tiết nước qua tràn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng phòng, chống thiên tai nhằm đảm bảo vận hành an toàn hồ đập và an toàn cho nhân dân vùng hạ du.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn cũng khiến lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh tăng cao. Đặc biệt, hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ lúc 16h00 ngày 19/11/2025, mực nước hồ là 105m; lưu lượng về hồ 16.120 m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100 m3/s (gồm lưu lượng chạy máy 300 m3/s; xả qua tràn 15.800 m3/s).

Hồ chứa thủy điện Sông Hinh lúc 12h00 ngày 19/11/2025, mực nước hồ 208,77 m; lưu lượng về hồ 2.229 m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 1.349 m3/s (gồm lưu lượng chạy máy 49 m3/s; xả qua tràn 1.300 m3/s).

Trước tình hình ngập lụt diện rộng đang diễn ra tại Đắk Lắk, nhất là các địa phương phía Đông tỉnh, ngày 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã gửi công văn hỏa tốc đến các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba.

Theo đó, thống nhất theo đề nghị của chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ vận hành với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 105,96m nhằm giảm lũ cho hạ du và khi mực nước hồ chứa đạt đến cao trình 105,96 thì công ty vận hành điều tiết duy trì nước với mực nước xả bằng nước về hồ.

Các chủ hồ Sông Hinh, Krông H’Năng căn cứ vào điều kiện thực tế để vận hành giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình. Các chủ hồ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận hành hồ chứa và tuyệt đối không để xả ra mất an toàn hồ đập.

Đối với hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Srêpốk (Công ty Thủy điện Buôn Kuốp), ghi nhận lúc 14h00 ngày 19/11/2025, hồ chức thủy điện Srêpốk 3 có mực nước hồ 271,08 m; lưu lượng về hồ 951,00 m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 953,00 m3/s.

Hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp mực nước hồ là 411,2 m; lưu lượng về hồ 785,00 m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 750 m3/s. Hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah mực nước hồ là 487,24 m; lưu lượng về hồ 348,00 m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 430,2 m3/s.

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa và quy trình vận hành hồ chứa, Công ty đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, các sở ngành các cấp và chính quyền địa phương chỉ đạo phổ biến cho nhân dân vùng hạ du các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 về kế hoạch điều tiết, xả tràn các hồ chứa để biết và chủ động phòng tránh. Đặc biệt di dời nông cụ, tài sản đến vùng cao hơn để đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 19 đến 21/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn với cường suất >200mm/3giờ.

Đặc biệt tại các xã, phường phía Đông tỉnh, như: Tuy Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu… và các xã phía Tây tỉnh, như: Liên Sơn Lắk, Ea Súp, Ea Drăng, Ea Ly, Krông Pắc, Krông Bông, Buôn Đôn… Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng, thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền đất yếu, ven sông, suối.

Dự báo, trong 24 giờ tới, hạ lưu sông Ba tiếp tục lên, mực nước đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1993 từ 1.00 - 1.30m, tại trạm Phú Lâm mực nước đỉnh lũ khả năng vượt lũ lịch sử 1993 từ 0.20 - 0.40m.

Trên lưu vực sông SrêPốk, mực nước lũ tiếp tục lên và dao động ở mức cao. Trạm Bản Đôn dao động ở mức báo động 1 - báo động 2, trạm Giang Sơn mực nước lũ tiếp tục tăng, khả năng đạt trên báo động 2 là 0.50 - 0.80m, trạm Krông Búk dao động ở mức báo động 2 - báo động 3.

Tính đến 16 giờ, ngày 19/11, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khiến 1 người chết; 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 22.938 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; 7.765 hộ phải di dời khẩn cấp, đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn, do nước đang tiếp tục dâng nên khả năng số nhà ngập tăng cao.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại hàng ngàn ha cây trồng, nhiều công trình giao thông bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt./.

