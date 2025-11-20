Bộ Xây dựng ra công điện bảo vệ cầu để giữ kết cấu hạ tầng đường sắt

Khẩn trương lên phương án hữu hiệu, bảo đảm an toàn tại các cầu có nguy cơ bị lũ cuốn để giữ ổn định kết cấu hạ tầng đường sắt. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công điện 94/CĐ-BXD.

Công điện này nhằm triển khai Công điện số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025, Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, đồng thời để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gồm các Cục Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Kết cấu hạ tầng xây dựng, Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cùng các Sở Xây dựng Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến của mưa lũ. Đồng thời, tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các công điện trước đó của Bộ và tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Hiện nay lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức rất cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lịch sử.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20 và 21/11/2025, tại khu vực Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai có mưa to đến rất to.

Lũ trên sông Ba, sông Kôn vẫn duy trì ở mức rất cao, trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và khả năng sẽ vượt mức lũ lịch sử; tình trạng ngập lụt sâu sẽ tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, nhất là tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (do hiện nay thủy triều ở mức cao), đồng thời nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và sườn dốc.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ các Khu Quản lý đường bộ III và IV phối hợp với các Sở Xây dựng Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tổ chức trực, phân luồng giao thông từ xa, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông; cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của lưu vực sông Ba, sông Kôn...; kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện khi tham gia giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm, trục giao thông chính; chú trọng bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang trong quá trình thi công khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đặc biệt là các hạng mục thi công tại khu vực đang bị sụt trượt, ngập sâu.

Cùng đó, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì đường sắt thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu của ngành đường sắt đặc biệt là qua lưu vực trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Kôn (Gia Lai) và các sông ở Khánh Hòa; tập trung máy móc, phương tiện, nhân lực sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia khắc phục sự cố.

Đồng thời, chỉ đạo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt có kế hoạch dừng giãn tàu hợp lý, chủ động dừng tàu từ xa để tránh tình trạng ách tắc hành khách tai các ga, khu gian đang bị cô lập giao thông đường sắt và đường bộ; phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan ở các địa phương nơi bị ách ách tắc giao thông đường sắt bố trí các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho các hành khách đi trên các chuyến tàu phải dừng ở các khu gian, nhà ga.

Ngành đường sắt huy động hằng trăm công nhân khắc phục sự cố sạt lở đường sắt qua tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì luồng tuyến phối hợp với các lực lượng ở địa phương yêu cầu phương tiện thủy neo đậu gần các cầu vượt sông khẩn trương di dời đến vị trí an toàn; tuyệt đối không để các phương tiện bị trôi dạt do lũ đâm va vào các công trình vượt sông; thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình nếu phát hiện phương tiện trôi dạt phải kịp thời thông báo cơ quan chức năng ở địa phương phối hợp xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay tại các cảng hàng không khu vực chịu ảnh hưởng của mưa, lũ để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố; bảo đảm an toàn hoạt động khai thác vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường hàng không.

Với Cục Kết cấu hạ tầng, Bộ Xây dựng giao tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập hữu hiệu; kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị để bảo đảm an toàn lưới điện để vận hành cung cấp nước sạch cho các vùng bị ngập lụt.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng có nhiệm vụ chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn có liên quan trong khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trường đang thi công, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời; bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu… tập trung thi công hoàn thành các hạng mục đang thi công đến điểm dừng kỹ thuật trước khi có lũ tràn về.

Các vị trí mở rộng đường cũ đang khai thác, khẩn trương dọn dẹp, di chuyển máy móc, thiết bị vào đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc, thiết bị; không để máy móc, thiết bị và phương tiện ở những vị trí tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt, lở đất, ngập sâu…

Cùng với việc đề ra giải pháp giằng, chống, neo đối với các thiết bị máy móc, vật tư không thể di chuyển được, cần khơi thông dòng chảy, công trình thoát nước đảm bảo luôn thông thoát; bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, biển cảnh báo và lực lượng ứng trực tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang xây dựng, đặc biệt chú ý các công trình hạng mục thi công dưới nước, các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

Đồng thời, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương theo dõi, nắm bắt thường xuyên diễn biến thị trường, biến động giá vật liệu xây dựng trên thị trường để chủ động có giải pháp quản lý giá kịp thời, hiệu quả, nhất là vật liệu xây dựng, cát, đá, sỏi, gạch, vật liệu san nền, đắp nền đường…; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời, hiệu quả.

Sở Xây dựng các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cần chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, lực lượng chức năng của địa phương trong việc phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông, đặc biệt là lưu vực trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Kôn (Gia Lai) và các sông ở Khánh Hòa.

Một đoạn đường sắt đi qua tỉnh Đắk Lắk bị mưa lũ làm hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Trong đó, Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên những tuyến đường được giao quản lý (đặc biệt là các tuyến quốc lộ); sẵn sàng ứng phó, khắc phục kịp thời các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt nhằm đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, tham gia khắc phục sự cố tại các điểm đang bị sụt trượt; có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị sạt lở, ngập lụt.

Các Sở Xây dựng 4 tỉnh này cần chỉ đạo, thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa, lũ và các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên tuyến đường bộ để có phương án vận tải cho phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản tuyệt đối cho người dân và phương tiện kinh doanh vận tải khi tham gia giao thông đường bộ; chuẩn bị phương án bố trí phương tiện để chuyển tải hàng hóa và hành khách trong trường hợp nếu có sự cố xảy ra; tuân thủ, chấp hành tuyệt đối theo phương án cấm đường, cấm cầu, phân làn và tổ chức điều tiết giao thông của cơ quan và lực lượng chức năng tại địa phương nơi có hành trình, lộ trình di chuyển đi qua.

Bên cạnh đó, các Sở Xây dựng 4 tỉnh chỉ đạo, thông báo cho các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách chủ động theo dõi, cập nhật, thông báo kịp thời các thông tin diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lũ, sạt lở đất trên tuyến đường đến đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện đang hoạt động tại bến để có phương án chuẩn bị, phòng tránh kịp thời. Qua đó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản tuyệt đối cho hành khách, hàng hóa và phương tiện kinh doanh vận tải của các đơn vị khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Ngoài việc tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng tại địa phương để kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất bến, cần tuyên truyền, nhắc nhở người lái xe của các đơn vị vận tải tại bến (đặc biệt là xe khách tuyến cố định có hành trình di chuyển vào ban đêm) không được điều khiển phương tiện đi qua khu vực bị cấm đường, cấm cầu, khu vực đường đang bị sạt lở./.

