Ảnh hưởng bão số 5: Hà Nội vẫn còn một số điểm úng ngập cục bộ

Ngày 28/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội bị ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông, đời sống sinh hoạt của người dân. Đến thời điểm 7h, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số điểm úng ngập như: Phú Xá (ngã 3 Phú Xá-Phúc Hoa); Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC); Đường Ngọc Lâm; Đường Đàm Quang Trung; Cổ Linh; Các hầm chui số 3, 5, 6 và km9+656 Đại lộ Thăng Long; Triều Khúc; Yên Xá...

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội, hiện mực nước trên Sông Nhuệ, Cầu Bây đang ở ngưỡng cao, Sông Tô Lịch đã đảm bảo thu nước của khu vực.

Mực nước trên các sông, hồ điều hòa tại thời điểm 7h ngày 28/8 như sau: Sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt) 4.19 m; Hồ Tây (67 Trích Sài) 6.34 m; Hồ Hoàn Kiếm 7.76 m; Hồ Trúc Bạch 5.74 m; Sông Kim Ngưu (TL cống quay) 2.72 m; Hồ Linh Đàm 3.92 m; Sông Sét (tại Cầu Nguyễn An Ninh) 2.97 m; Hồ Thiền Quang 3.98 m; Sông Nhuệ (tại Cống Hà Đông) 5.69 m... Còn theo ghi nhận của phóng viên, hiện các khu vực bị ngập sâu như khu vực chung cư Ecohome3, Trường Tiểu học Đông Ngạc thuộc phường Đông Ngạc (thành phố Hà Nội) nước rút chậm, khiến tuyến đường bao quanh tòa N02-N03 chung cư Ecohome 3 vẫn bị úng ngập cục bộ.

Đặc biệt, Trường Tiểu học Đông Ngạc nước vẫn ứ đọng khu vực trước cổng trường và trong sân trường, nên mọi hoạt động đang bị tạm ngừng. Còn tại khu vực chung cư Ecohome1 (phường Đông Ngạc), nơi bị úng ngập cục bộ, thậm chí phải cắt điện, cắt nước để đảm bảo an toàn đến nay cơ bản nước đã rút hết.

Điện nước đã được cấp trở lại, người dân cùng lực lượng chức năng đang dọn dẹp vệ sinh môi trường để trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Tương tự khu đô thị Resco (phường Đông Ngạc), Xí nghiệp thoát nước số 2 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội) đã và đang phối hợp với cư dân khẩn trương tiêu thoát nước tại các khu vực úng ngập, để giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân ổn định trở lại.

Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội đang tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu và triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông từ xa tại các điểm đang úng ngập; Vận hành 100% công suất các Trạm bơm trên hệ thống Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1,2 Cổ Nhuế, Đa Sỹ... để hạ mực nước. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn.

Đồng thời, Công ty triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa, Trúc Bạch, Giảng Võ… và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Các lực lượng, phương tiện của Công ty vẫn đang tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy./.

Hà Nội phân luồng giao thông các vị trí bị ngập úng sau bão số 5 Ngày 27/8, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng trên tuyến đường thuộc địa bàn các xã An Khánh, Quốc Oai (thành phố Hà Nội), Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn phân luồng.