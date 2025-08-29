Multimedia

Chi tiết các tuyến giao thông bị cấm triệt để phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng duyệt diễu binh diễu hành từ 22 giờ ngày 29/8/2025 (lùi 4h so với thông tin trước đó) đến 13 giờ ngày 30/8/2025.

Ngày 30/8/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra chương trình Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình Tổng duyệt, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện./.

