Văn hóa

Sỹ quan lên "sân khấu": Bộ đội biểu diễn phục vụ người dân trước giờ diễu binh

Nhiều người dân đến theo dõi buổi tổng duyệt phần lớn bất ngờ với màn “đổi vai” đầy thiện cảm từ những người lính. “Tôi thấy mấy chú bộ đội cười tươi, nhảy đều quá, cứ tưởng là đoàn nghệ thuật hóa trang...”

PV

Rạng sáng 30/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), một hình ảnh hiếm thấy đã khiến không ít người dân dõi theo vỡ òa trong tiếng vỗ tay: Các sỹ quan chính trị bất ngờ trình diễn một tiết mục nhảy phục vụ Nhân dân.

Trên nền nhạc, các sỹ quan với những bước nhảy mang sức sống trẻ, sinh động và đầy cuốn hút.

Nhiều người dân đến theo dõi buổi tổng duyệt phần lớn bất ngờ với màn “đổi vai” đầy thiện cảm từ những người lính. “Tôi thấy mấy chú bộ đội cười tươi, nhảy đều quá, cứ tưởng là đoàn nghệ thuật hóa trang,” một người dân vừa quay điện thoại thoại chia sẻ.

(Nguồn: Minh Phương/Vietnam+)

Trong khi đó, ở khu vực Quán Thánh, các chiến sỹ cũng ca vang bài hát "Vì Nhân dân quên mình," tiếp thêm sức mạnh cho người dân chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.../.

(Vietnam+)
#sỹ quan biểu diễn #quảng trường cách mạng tháng tám #diễu binh hà nội #hoạt động văn nghệ quân đội #sỹ quan trẻ trung #biểu diễn phục vụ nhân dân #đổi vai sỹ quan #đoàn nghệ thuật quân đội #hoạt động tổng duyệt diễu binh #bộ đội hà nội
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Tượng Bác Hồ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ khánh thành công trình tượng Bác Hồ tại Đà Nẵng

Đây sẽ là địa chỉ văn hóa đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.