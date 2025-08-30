Sỹ quan lên "sân khấu": Bộ đội biểu diễn phục vụ người dân trước giờ diễu binh

Rạng sáng 30/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), một hình ảnh hiếm thấy đã khiến không ít người dân dõi theo vỡ òa trong tiếng vỗ tay: Các sỹ quan chính trị bất ngờ trình diễn một tiết mục nhảy phục vụ Nhân dân.

Trên nền nhạc, các sỹ quan với những bước nhảy mang sức sống trẻ, sinh động và đầy cuốn hút.

Nhiều người dân đến theo dõi buổi tổng duyệt phần lớn bất ngờ với màn “đổi vai” đầy thiện cảm từ những người lính. “Tôi thấy mấy chú bộ đội cười tươi, nhảy đều quá, cứ tưởng là đoàn nghệ thuật hóa trang,” một người dân vừa quay điện thoại thoại chia sẻ.

(Nguồn: Minh Phương/Vietnam+)

Trong khi đó, ở khu vực Quán Thánh, các chiến sỹ cũng ca vang bài hát "Vì Nhân dân quên mình," tiếp thêm sức mạnh cho người dân chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.../.