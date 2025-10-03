Ngày 2/10, tại Hà Nội, Ethiopian Airlines phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Deks Air Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, mạng lưới đường bay và chính sách mới.

Ông Leulseged Desalegn, Giám đốc đại diện hãng Ethiopian Airlines tại Việt Nam nhận định Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, xứng đáng được kết nối đẳng cấp thế giới. Sự hợp tác giữa Ethiopian Airlines và Deks Air Việt Nam là "chìa khóa" để khai phá những tiềm năng và củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước khác trong mạng lưới toàn cầu của Ethiopian Airlines tại châu Phi, châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông.

Từ tháng 7/2025, Ethiopian Airlines đã khai trương đường bay thẳng Addis Ababa-Hà Nội, mở ra kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và châu Phi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hành khách Việt Nam tiếp cận các điểm đến tại châu Phi, châu Âu và châu Mỹ chỉ với một điểm dừng.

Tuyến bay mới cũng góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ethiopia nói riêng, giữa Việt Nam và châu Phi nói chung.

Việc Ethiopian Airlines chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong chuỗi cung ứng và giao thương quốc tế. Đường bay Addis Ababa-Hà Nội không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không toàn cầu.

Ethiopian Airlines hiện khai thác 4 chuyến bay chở khách hàng tuần giữa Hà Nội (HAN) và Addis Ababa (ADD) qua Dhaka, sử dụng máy bay Boeing 787 8 Dreamliner. Ngoài ra, Ethiopian Airlines còn vận hành dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyên dụng giữa các thành phố mỗi tuần một lần.

"Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho các nhà xuất khẩu và thương nhân một tuyến đường vận chuyển hàng hóa đáng tin cậy và nâng cao vai trò của Việt Nam như một cầu nối toàn cầu. Chúng tôi muốn mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động tại Việt Nam và nâng cấp tần suất dịch vụ để mang đến sự linh hoạt hơn cho hành khách," ông Leulseged Desalegn cho biết.

Với lợi thế mạng lưới hơn 66 điểm đến tại châu Phi và 145 điểm đến quốc tế, Ethiopian Airlines giúp hành khách Việt Nam chỉ cần một điểm dừng là có thể tiếp cận châu Phi, đồng thời thuận tiện nối chuyến sang châu Âu, châu Mỹ.

Tại hội thảo, Ethiopian Airlines giới thiệu chính sách ưu đãi hỗ trợ đại lý và khách hàng tại Việt Nam, bao gồm mức giá cạnh tranh (cho nhóm từ 10 khách), chính sách đổi tên và thanh toán thuận tiện, quy trình xuất vé đúng hạn, cùng với chính sách giá và các dịch vụ ưu tiên, hãng còn giới thiệu chương trình khách hàng thường xuyên ShebaMiles đem lại nhiều ưu đãi.

Đối với khách hàng doanh nghiệp và công vụ, cùng với chính sách giá và các dịch vụ ưu tiên, hãng còn giới thiệu chương trình khách hàng thường xuyên ShebaMiles đem lại nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, hãng cung cấp hệ thống cổng thông tin trực tuyến, dịch vụ hỗ trợ, các chương trình đào tạo nhằm giúp đối tác dễ dàng tiếp cận và kinh doanh sản phẩm./.

