Hà Nội: Miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị cho nhân dân dịp 2/9

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, Nhổn-Ga Hà Nội sẽ miễn phí phục vụ nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo ông Phương, Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô với bạn bè quốc tế, là ngày hội toàn dân.

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách trong việc đi lại, di chuyển tới các di tích lịch sử cách mạng, tham gia các sự kiện, hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, Trung tâm phối hợp với các doanh nghiệp vận tải xe buýt và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách.

Cụ thể, đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt giấy với các mệnh giá theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo nhu cầu chuyến đi của hành khách nhưng không phải trả tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng (bình thường và ưu tiên) và vé miễn phí (sử dụng thẻ cứng hoặc thẻ ảo) xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Theo thống kê của Hà Nội Metro, trong ngày 21/8 - ngày hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành lần đầu tiên, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao) đã vận hành tổng cộng 518 lượt tàu, vận chuyển an toàn trên 140.000 lượt hành khách.

Trong đó, tuyến Cát Linh-Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt, tuyến Nhổn-Ga Hà Nội phục vụ hơn 30.000 lượt.

“Đây là những con số ấn tượng kể từ khi hai tuyến metro đi vào hoạt động, đặc biệt đối với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã thiết lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi đưa vào vận hành tuyến đến nay. Sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21/8 bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong các ngày bình thường và gấp đôi sản lượng hành khách vận chuyển trong các dịp cao điểm 2/9 các năm trước đây,” lãnh đạo Hà Nội Metro thông tin thêm.

Phía Hà Nội Metro cũng nhìn nhận việc người dân lựa chọn đường sắt Cát Linh-Hà Đông để di chuyển đi xem hợp luyện diễu binh không chỉ cho thấy sự háo hức và lòng yêu nước của người dân, mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của loại hình giao thông công cộng an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường trong đời sống đô thị./.

