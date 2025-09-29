Hỗ trợ 70% tiền lãi vay với doanh nghiệp vận tải mua xe buýt điện

Ngày 29/9, tại kỳ họp thứ 26, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

Cụ thể, theo Nghị quyết, ngân sách thành phố hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc lãi vay từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố với hạn mức hỗ trợ là 100% giá trị hợp đồng vay trong toàn bộ thời gian vay vốn (tối đa không quá 10 năm) theo dự án đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố đầu tư mua sắm xe buýt điện, năng lượng xanh và hệ thống hạ tầng (trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí) phục vụ xe buýt điện, năng lượng xanh theo từng dự án của doanh nghiệp.

Làm rõ thêm thông tin về việc cần thiết sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị Quyết số 7/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, về tăng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn là 70% (thay vì 50% theo Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND) do tổng mức đầu tư xe buýt điện tăng gấp 2-3 lần so với đầu tư xe buýt diezel nên chi phí lãi vay tăng khoảng 67-70% tương đương với tỷ lệ tăng tổng mức đầu tư.

Ngoài ra, việc tăng mức hỗ trợ lãi vay lên 70% để bảo đảm phù hợp với mặt bằng chung hỗ trợ so với các tỉnh, địa phương đang áp dụng (thành phố Hải Phòng, tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây) mức hỗ trợ lãi vay là 80%).

Thành phố Hà Nội đã lần lượt đưa các loại hình xe buýt điện, xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG, xe đạp đô thị vào hoạt động, chuyển đổi sử dụng phương tiện "xanh", thân thiện với môi trường. Trong ảnh: Hành khách đi xe buýt điện tại khu đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ. (Ảnh: TTXVN)

Đối với hạn mức hỗ trợ là 100% giá trị hợp đồng vay, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, việc bổ sung hạn mức hỗ trợ vay theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 02/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, đây là nội dung còn thiếu gây ra khó khăn trong việc triển khai chính sách tại Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh chậm nhất vào năm 2030 theo kế hoạch của UBND thành phố.

Về thời gian hỗ trợ theo thời gian hợp đồng vay và không quá 10 năm thay vì trong 5 năm đầu tại Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, việc tăng thời gian hỗ trợ theo thời gian hợp đồng vay và không quá 10 năm đảm bảo hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đầu tư.

Đồng thời, phù hợp với thời gian khấu hao đầu tư phương tiện xe buýt hiện nay trên địa bàn thành phố; thời gian khấu hao phương tiện xe buýt hiện nay đang là 10 năm theo các quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật các loại hình buýt trên địa bàn thành phố.

Trước đó, theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình tại kỳ họp, ngày 10/7/2019, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

Theo đó, tại điểm c, khoản 4 Điều 2 Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HĐND đã quy định chính sách "Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% tiền lãi vay ngân hàng trong 5 năm đầu để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và mua sắm xe buýt sử dụng năng lượng sạch, cụ thể theo từng dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.”

Kể từ khi Nghị quyết được ban hành, tính đến thời điểm hiện nay mới chỉ có duy nhất 1 đơn vị (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến) lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi vay cho đoàn phương tiện buýt sử dụng khí CNG (139 xe buýt khí CNG) đã đầu tư mua sắm.

Tuy nhiên, do vướng mắc liên quan đến việc chưa có quy định cụ thể về hạn mức lãi vay được hỗ trợ lãi suất và thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư mua sắm phương tiện (theo Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HĐND phải được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt). Đến thời điểm hiện nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ này.

Đáng chú ý, để cụ thể hóa kế hoạch, lộ trình chuyển đổi và phát triển xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022, thành phố đã ban hành Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố,” Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025 về việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố.”

Do đó, chậm nhất đến năm 2030, thành phố sẽ hoàn thành công tác chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên toàn địa bàn thành phố, và từ nay đến năm 2030 sẽ phải đầu tư trên 2.500 phương tiện buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Theo số liệu trên, số lượng xe buýt cần đầu tư cũng như hạ tầng trạm sạc phục vụ là rất lớn và sẽ tác động ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp đang và sẽ cung cấp dịch vụ này, nếu thành phố không có cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp việc triển khai thực hiện Đề án theo mục tiêu đặt ra là khó có thể thực hiện được.

Từ thực tế nêu trên, việc khẩn trương triển khai nghiên cứu xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố là rất cần thiết và cấp bách nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc hiện nay đảm bảo tính khả thi việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố, đáp ứng được mục tiêu đề ra, đồng thời cũng là một trong nội dung các giải pháp, nhiệm vụ nằm trong 22 nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ./.

