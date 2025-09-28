Thị trường xe điện cũ ở Mỹ chứng kiến sự chuyển dịch đáng chú ý

Thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Mỹ đang chứng kiến một sự chuyển dịch đáng chú ý.

Chỉ một năm trước, chiếc Ford Mustang Mach-E GT mới của nhà sản xuất ôtô Ford có giá niêm yết khoảng 55.000 USD.

Thế nhưng, chỉ một tháng trước, ông Jeff Craig, một nhà môi giới bất động sản đã nghỉ hưu, cho biết ông đã sở hữu một chiếc tương tự phiên bản 2024 đã qua sử dụng một chút với giá vỏn vẹn 33.000 USD. Điều này tương đương với một khoản giảm giá lên tới 22% chỉ sau 12 tháng và 13.000 dặm sử dụng.

Sự nóng lên của thị trường xe điện cũ diễn ra trong bối cảnh doanh số xe điện mới ở Mỹ dự kiến sẽ giảm mạnh khi chương trình ưu đãi mua xe của liên bang lên đến 7.500 USD sắp hết hiệu lực vào cuối tháng này.

Theo công ty dịch vụ và công nghệ Cox Automotive, xe điện và xe tải điện đã qua sử dụng ở Mỹ hiện có giá gần như rẻ bằng xe chạy xăng đã qua sử dụng, tính trung bình, và đặc biệt là đang bán ra thậm chí còn nhanh hơn.

Tính đến tháng Sáu, doanh số bán xe điện đã qua sử dụng trong năm nay đã tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thị trường xe điện mới chỉ tăng nhẹ.

Bà Liz Najman, Giám đốc phân tích thị trường tại công ty cung cấp dữ liệu xe điện Recurrent, cho rằng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi người tiêu dùng bắt đầu tin tưởng vào xe điện đã qua sử dụng đủ để mạnh dạn mua và điều đó sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa.

Hiện nay, nguồn cung cho thị trường xe điện cũ khá dồi dào, khi các hợp đồng thuê ba năm hết hạn đối với một loạt xe được mua vào năm 2022. Đó cũng là năm một số mẫu xe chạy pin mới lần đầu tiên được chuyển đến tay khách hàng, bao gồm BMW i4, Cadillac Lyriq, Ford F-150 Lightning và Toyota bZ4X.

Trong khi đó, giá xe điện đã qua sử dụng liên tục giảm. Đây là một hệ quả của việc có nhiều mẫu xe phổ thông, không sang trọng hơn ra đời và tỷ lệ khấu hao cao. Xe điện mất giá nhanh chóng, phần lớn là do người tiêu dùng kỳ vọng công nghệ sẽ cải thiện nhanh chóng trong tương lai.

Theo Cox Automotive, trong tháng Tám, một chiếc xe điện đã qua sử dụng trung bình được bán với giá 34.700 USD, gần bằng với giá một chiếc ôtô hoặc xe tải chạy xăng đã qua sử dụng trung bình. Đáng chú ý là, những chiếc xe điện này nói chung chỉ mới hai đến ba năm tuổi, trong khi các lựa chọn động cơ đốt trong trung bình khoảng sáu hoặc bảy năm tuổi.

Cũng có bằng chứng cho thấy xe điện có thể chứng tỏ độ tin cậy cao hơn theo thời gian so với các loại xe chạy xăng, khi ít cần bảo dưỡng định kỳ hơn. Trong khi đó, pin xe điện đang chứng tỏ bền bỉ hơn mong đợi và ở Mỹ, pin thường được bảo hành ít nhất tám năm hoặc 100.000 dặm.

Công ty cung cấp dữ liệu xe điện Recurrent kỳ vọng sẽ có thêm 240.000 xe hết hợp đồng thuê ba năm vào năm tới. Và trong thời gian ngắn sắp tới, người Mỹ sẽ mua nhiều xe điện đã qua sử dụng hơn xe mới, điều này đã từng là xu hướng cố hữu đối với xe chạy xăng trong nhiều thập kỷ.

Đây là một bước ngoặt quan trọng, hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng xe điện trên diện rộng. Khi đó, người mua xe mới sẽ không còn phải lo lắng nhiều về khả năng bán lại chiếc xe của họ trong tương lai./.

Nhu cầu yếu, Porsche "hãm phanh" kế hoạch xe điện Nhà sản xuất Porsche sẽ hoãn ra mắt một số mẫu xe thuần điện và kéo dài vòng đời của một số mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid do nhu cầu đối với dòng xe thuần điện cao cấp đã giảm đáng kể.