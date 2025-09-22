Xu hướng “Xanh hóa” làn đường Việt: Bước chuyển mình từ xe xăng sang xe máy điện

Ngày càng nhiều người dân Việt, đặc biệt là giới trẻ và những người sống tại các đô thị lớn, đang chuyển dịch dần từ việc sử dụng xe máy xăng truyền thống sang xe máy điện – một phương tiện thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Theo thống kê từ các cửa hàng xe điện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, doanh số xe máy điện trong năm 2024 đã tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ năm trước. Lý do không chỉ đến từ ý thức bảo vệ môi trường, mà còn bởi tính kinh tế vượt trội.

Một trong những mẫu xe điện của Yadea được người tiêu dùng ưa chuộng. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Anh Nguyễn Gia Bách (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Từ ngày chuyển sang dùng xe điện, mỗi tháng tôi tiết kiệm được gần 1 triệu tiền xăng, chưa kể chi phí bảo dưỡng cũng rất thấp. Xe chạy êm, không gây ồn và rất phù hợp với di chuyển nội đô.”

Cùng quan điểm, chị Lê Thị Hồng Thắm (35 tuổi, tại Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi chọn xe điện chủ yếu vì an toàn cho con nhỏ và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tôi rất lo lắng về tin tức cháy nổ pin xe điện thời gian gần đây. Nếu mua thì tôi sẽ tìm hiểu kỹ thương hiệu nào có công nghệ pin an toàn và có chứng nhận rõ ràng.”

Đúng như băn khoăn của chị Thắm, an toàn pin và hệ thống sạc chính là rào cản lớn nhất khiến người tiêu dùng còn dè dặt.

Theo chuyên gia về công nghệ pin và năng lượng tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh: “Nguyên nhân cháy nổ thường đến từ pin kém chất lượng, hệ thống quản lý pin (BMS) lỗi thời hoặc sạc không đúng cách. Người dùng nên ưu tiên những thương hiệu đầu tư mạnh vào R&D, có nhà máy sản xuất đạt chuẩn, minh bạch về quy trình kiểm tra chất lượng, và quan trọng nhất là công nghệ pin phải được chứng nhận an toàn quốc tế.”

Trong bối cảnh đó, những thương hiệu lớn, có bề dày sản xuất và cam kết rõ ràng về chất lượng đang trở thành điểm sáng. Trong tháng 9/2025, nhóm phóng viên Việt Nam đã có dịp tìm hiểu thực địa nhà máy sản xuất của Yadea tại Kim Trại (tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc) – một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường xe điện thế giới. Tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất tự động hóa lên đến 98% ở nhiều công đoạn, từ ép nhựa, hàn khung đến lắp ráp tổng thể, mới thấy được sự đầu tư bài bản cho một sản phẩm chất lượng.

Nhà máy sản xuất của Yadea tại Kim Trại, Trung Quốc là nơi tiếp đón nhiều đoàn khách ghé thăm thực địa. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Ông Thư Kính Đống, Tổng giám đốc nhà máy Yadea tại Kim Trại, cho biết: “Mỗi chiếc xe của chúng tôi đều trải qua hơn 200 bài kiểm tra chất lượng ở cấp độ linh kiện và 41 bài kiểm tra ở cấp độ xe hoàn chỉnh. An toàn là giá trị cốt lõi, đặc biệt là với hệ thống pin và sạc.”

Quả thực, Yadea đang sở hữu những công nghệ pin hàng đầu, như pin graphene chì-axit với khả năng chống cháy nổ vượt trội, hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -20°C đến 55°C, và được bảo hành lên đến 24 tháng. Bên cạnh đó, hãng cũng đang tiên phong phát triển pin natri-ion với ưu điểm sạc siêu nhanh (chỉ 15 phút cho 80% pin), an toàn tuyệt đối ngay cả khi bị đâm thủng, và tuổi thọ lên đến 1.500 chu kỳ. Những công nghệ này được phát triển và thử nghiệm tại Trung tâm R&D rộng 6.600 m² của Yadea, nơi được công nhận bởi hơn 80 quốc gia.

Công nhân nhà máy sản xuất xe điện Yadea làm việc hăng say bên các máy móc được trang bị hiện đại. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Có thể thấy, việc lựa chọn một chiếc xe máy điện không chỉ dừng lại ở mẫu mã hay giá thành, mà còn phải dựa trên uy tín của nhà sản xuất, công nghệ áp dụng và cam kết về chất lượng. Những thương hiệu có nhà máy sản xuất bài bản, minh bạch trong quy trình và liên tục đổi mới công nghệ như Yadea chính là những cái tên đáng để người tiêu dùng Việt cân nhắc.

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang phát triển nóng, việc người dùng tỉnh táo lựa chọn sản phẩm chất lượng, an toàn chính là yếu tố then chốt để thúc đẩy xu hướng “xanh hóa” giao thông một cách bền vững và thực chất. Và rõ ràng, hành trình chuyển đổi này không chỉ cần sự chung tay của người dân, mà còn đòi hỏi trách nhiệm từ phía các doanh nghiệp trong việc cung cấp những sản phẩm xanh – sạch – an toàn./.