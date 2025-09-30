Thụy Sĩ và Mỹ nhất trí không thao túng tiền tệ

Ngày 29/9, Thụy Sĩ và Mỹ đã nhất trí rằng các chính sách tiền tệ không nên nhắm vào tỷ giá hối đoái để giành lợi thế cạnh tranh.

Trong một tuyên bố, giới chức Thụy Sĩ nhấn mạnh: "Chính sách tiền tệ sẽ vẫn hướng tới việc duy trì các điều kiện tiền tệ phù hợp để bảo vệ sự ổn định giá cả và sẽ không nhắm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh."

Về phần mình, Mỹ cũng đưa ra cam kết tương tự.

Nhiều nhà đầu tư coi đồng franc Thụy Sĩ là tài sản "trú ẩn an toàn" và sẽ mua vào đồng tiền này khi họ bán tháo các tài sản rủi ro.

Điều này có thể khiến giá trị đồng franc tăng lên, gây ra vấn đề cho nền kinh tế Thụy Sĩ khi hàng xuất khẩu của nước này kém cạnh tranh hơn, trong khi giá hàng nhập khẩu giảm, buộc ngân hàng trung ương phải can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Việc Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ mua ngoại tệ đã làm giảm giá trị thị trường của đồng franc.

Trong báo cáo tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm vào các hoạt động tiền tệ mà Washington cho là không công bằng ở nước ngoài, góp phần vào thâm hụt thương mại của Mỹ./.

