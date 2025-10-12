Hàng triệu người Australia sẵn sàng đầu tư tiền mã hóa nhờ khung pháp lý mới

Một nghiên cứu mới đây do công ty nghiên cứu thị trường YouGov chỉ ra rằng hàng triệu người dân Australia nhiều khả năng sẽ đầu tư vào tiền mã hóa khi Chính phủ liên bang Australia ban hành luật mới nhằm điều chỉnh các tài sản kỹ thuật số đầy biến động này.

Dữ liệu từ nghiên cứu trên cho thấy hơn 4 triệu người Australia hiện chưa sở hữu tiền mã hóa bày tỏ nhiều khả năng sẽ mua các tài sản kỹ thuật số này khi chúng được điều chỉnh về mặt pháp lý.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Công đảng Australia mới công bố dự thảo luật về tiền tệ kỹ thuật số vào cuối tháng 9 nhằm đưa các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ pháp lý của Dịch vụ Tài chính Australia (Australian Financial Services).

Các chuyên gia của YouGov cho biết sự thiếu rõ ràng về pháp lý trước đây đã là rào cản khiến nhiều nhà đầu tư e ngại. Với việc ban hành luật mới, rào cản này được dỡ bỏ, kích thích nhà đầu tư tham gia thị trường.

Theo dự báo, tỷ lệ nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số tại Australia sẽ tăng gấp đôi, từ khoảng 20% lên xấp xỉ 40% dân số.

Ông Jason Titman, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền mã hóa Australia Swyftx, nhận định các quy tắc mới có thể thúc đẩy thị trường nội địa vượt ngưỡng 130 tỷ AUD (85,22 tỷ USD) mỗi năm.

Ông Titman cho biết luật mới sẽ mang lại 2 tác động lớn. Cụ thể, các quy tắc cấp phép sẽ bảo vệ khách hàng khỏi những sàn giao dịch yếu kém, đồng thời thu hút một lượng lớn nhà đầu tư và doanh nghiệp mới vào thị trường.

Ông nhấn mạnh: “Nghiên cứu cho thấy rõ ràng các nhà đầu tư Australia muốn thị trường được điều chỉnh và họ sẽ bắt đầu phân bổ vào tài sản kỹ thuật số ngay khi chính phủ nước này thông qua luật tiền mã hóa."

Ông Titman cũng kỳ vọng những thay đổi pháp lý thúc đẩy các tổ chức lớn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho nhà đầu tư phổ thông tiếp cận tiền mã hóa. Ông kỳ vọng luật pháp sẽ tạo ra tác động lớn, mang lại tăng trưởng và đổi mới mạnh mẽ cho thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, ông dự đoán một số ngân hàng trong nước sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa giao ngay và chắc chắn sẽ có thêm các khoản đầu tư vào những sản phẩm như Quỹ Bitcoin ETF.

Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu áp dụng đầy đủ các quy định về tiền mã hóa từ cuối năm 2024. Tại Mỹ, luật về stablecoin (tiền mã hóa nhằm duy trì giá trị ổn định) đã được thông qua vào tháng 7/2025, đồng thời nước này đang nỗ lực xây dựng luật cấu trúc thị trường rộng hơn.

Ngân hàng lớn Morgan Stanley của Mỹ cho biết họ chỉ còn vài tháng nữa sẽ cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho khách hàng cá nhân./.

