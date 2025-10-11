Thái Lan: Thị trường tài sản kỹ thuật số vượt mốc 1.000 tỷ baht

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, báo cáo mới nhất từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cho biết, thị trường tài sản kỹ thuật số của Thái Lan tiếp tục mở rộng trong suốt tháng 9/2025, với tổng giá trị vượt qua ngưỡng biểu tượng 1.000 tỷ baht (31 tỷ USD).

Cụ thể, báo cáo Thị trường Tài sản Kỹ thuật số hàng tháng của SEC cho thấy tổng giá trị thị trường đạt 1.045 tỷ baht, tăng 3,99% so với tháng trước.

Sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp hoạt động giao dịch chững lại, với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm 16,63% xuống còn 2,50 tỷ baht (76 triệu USD).

Cơ sở nhà đầu tư chứng kiến sự sụt giảm nhẹ, với số lượng tài khoản đang hoạt động giảm 5,37% so với tháng trước, xuống còn 218.000 tài khoản, trong tổng số 2,92 triệu tài khoản đã đăng ký.

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục chiếm ưu thế

Báo cáo nhấn mạnh sự phụ thuộc của thị trường vào vốn tư nhân, với các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước chiếm hơn 83% tổng giá trị giao dịch.

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài dẫn đầu với 42%, vượt qua nhà đầu tư cá nhân trong nước ở mức 41%. Sự tham gia của các tổ chức vẫn còn hạn chế, với những tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm lần lượt 14% và 2%, khẳng định rằng thị trường tài sản kỹ thuật số Thái Lan về cơ bản được thúc đẩy bởi những nhà đầu tư cá nhân.

Trên toàn cầu, lĩnh vực này cũng phản ánh xu hướng phục hồi thận trọng tương tự. Vốn hóa thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu tăng 3,44% lên 4.170 tỷ USD, ngay cả khi giá trị giao dịch toàn cầu trung bình hàng ngày giảm 12,61% xuống còn 30,51 tỷ USD.

BTC và XRP dẫn đầu về hiệu suất

Bitcoin (BTC) vẫn là đồng tiền kỹ thuật số chủ chốt trên toàn cầu, duy trì thị phần thống trị ở mức 54,50%, tiếp theo là Ethereum (ETH) với 12% và Tether (USDT) với 4,19%.

Các đồng tiền kỹ thuật số chủ chốt đã mang lại kết quả tích cực trong suốt tháng: XRP chứng kiến mức tăng giá mạnh nhất, tăng hơn 6,92%. Tiếp theo là Ethereum (ETH) với mức tăng 5,31%, Solana (SOL) với mức tăng 4,39%, Bitcoin (BTC) với mức tăng 1,85% và BNB với mức tăng 1,80%.

Lợi nhuận hàng năm mạnh mẽ của các đồng tiền kỹ thuật số như XRP và Bitcoin nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng cao của ngành. XRP mang lại lợi nhuận hàng năm cao nhất ở mức 365,57%, trong khi Bitcoin mang lại 91,49% và Ethereum là 68,79%, tất cả đều tiếp tục vượt trội đáng kể so với những tài sản truyền thống như vàng và chỉ số chứng khoán toàn cầu.

Thị trường Thái Lan hiện đang hỗ trợ giao dịch 321 đồng tiền kỹ thuật số khác nhau thông qua các sàn giao dịch được cấp phép, bao gồm những nền tảng chính như Bitkub, Satang, Zipmex, Upbit và Bitazza.

Dữ liệu tháng 9 cho thấy thị trường tài sản kỹ thuật số, cả tại Thái Lan và quốc tế, đang trong giai đoạn "phục hồi thận trọng", được hỗ trợ bởi niềm tin vững chắc vào các đồng tiền kỹ thuật số như BTC và ETH./.

