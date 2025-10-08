Ngăn chặn rửa tiền từ tài sản mã hóa, khuyến khích đổi mới sáng tạo an toàn

Sự phát triển nhanh của công nghệ blockchain và tài sản mã hóa đang tạo nên một thị trường toàn cầu trị giá hơn 4.270 tỷ USD với hơn 600 triệu người dùng. Dự báo đến năm 2030, quy mô có thể vượt 10.000 tỷ USD, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về gian lận, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao.

Cân bằng giữa tài sản mã hóa và kiểm soát rủi ro

Ngày 8/10, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hóa: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”. Sự kiện quy tụ nhiều tổ chức trong nước và quốc tế như Tether, Ngân hàng Thương mai cổ phần Quân đội (MB) và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Thế hệ Mới.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết hai văn bản pháp lý mới là Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội là cơ sở đầu tiên để Việt Nam thí điểm phát hành, giao dịch và quản lý tài sản mã hóa.

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo đó, thời gian thí điểm kéo dài 5 năm, với tối đa 5 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép hoạt động, phải có vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng, trong đó 65% vốn thuộc các tổ chức trong nước và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an ninh, lưu ký tài sản và phòng chống rửa tiền.

“Sau 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, các nhà đầu tư Việt Nam giao dịch tài sản mã hóa không qua tổ chức này sẽ bị xử lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm” ông Hòa khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhấn mạnh rằng Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP là bước đi quan trọng giúp Việt Nam tăng cường giám sát và phòng chống rửa tiền.

Theo bà Thơ, Việt Nam quản lý chặt chẽ các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. “Các giao dịch từ 1.000 USD trở lên đều phải định danh khách hàng, theo dõi và lưu trữ dữ liệu trong 10 năm. Quy định này nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư”.

Xây dựng niềm tin cho thị trường tài sản số

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, thị trường tài sản số đang đối mặt với nhiều thách thức. Giai đoạn 2019 đến 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 20.000 vụ lừa đảo tài sản số, gây thiệt hại khoảng 12.000 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2024 đã lên tới 4.200 tỷ đồng.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Khởi nghiệp sáng tạo cần đi cùng quản lý tuân thủ. Khi thị trường minh bạch và an toàn, sáng tạo mới phát triển bền vững,” ông Trung nhấn mạnh.

Ông đề xuất Việt Nam cần triển khai công nghệ quản lý tuân thủ như định danh điện tử, trí tuệ nhân tạo phát hiện giả mạo, phân tích dữ liệu lớn và hệ thống truy vết giao dịch blockchain để phát hiện rủi ro sớm.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đang triển khai kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, hướng tới ba trụ cột chính là tài chính xanh, tài chính thương mại và tài chính số.

“Đà Nẵng sẵn sàng nhân lực và hỗ trợ cho các mô hình tài chính mới, trong đó tài sản mã hóa là một cấu phần quan trọng. Thành phố cam kết đồng hành cùng các cơ quan trung ương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và bền vững,” ông Bửu khẳng định.

Đại diện các đơn vị liên quan đối thoại giao lưu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tài sản mã hóa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Việt Nam đang cho thấy cách tiếp cận phát triển đi cùng kiểm soát rủi ro, lấy an toàn tài chính và niềm tin nhà đầu tư làm trọng tâm. Những bước đi đầu tiên với Nghị quyết 05 và 222 không chỉ mở đường cho đổi mới công nghệ mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong xây dựng một thị trường tài sản mã hóa hợp pháp, an toàn và hội nhập quốc tế./.