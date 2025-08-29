Xuất hiện hình thức lừa đảo lợi dụng chính sách tặng 100.000 đồng cho người dân

Ngày 29/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, một chiêu trò lừa đảo phổ biến là các đối tượng gửi tin nhắn SMS hoặc qua email kèm đường link lạ với nội dung như “Nhận quà tặng 100.000 đồng,” “Điền thông tin để nhận tiền”...

Khi người dân tò mò thực hiện theo, bấm vào những đường link lạ này, các đối tượng lừa đảo có thể chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Ngoài ra, kẻ gian còn có thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng để gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ” rồi yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền nhằm “xác thực."

Có những trường hợp khác lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập dữ liệu cá nhân.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân phải cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nhận tiền, tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng ăn Tết Độc lập.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và thực hiện các bước sau để nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trên VNeID: đầu tiên, người dân mở app VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2. Đây là điều kiện bắt buộc để đảm bảo tính chính xác và an toàn thông tin.

Tiếp theo, tại giao diện chính của VNeID, người dân sẽ thấy mục “An sinh Xã hội," nhấn vào đây để bắt đầu quá trình đăng ký nhận hỗ trợ. Trong mục "An sinh Xã hội", chọn “Tài khoản hưởng An sinh Xã hội” để khai báo thông tin nhận hỗ trợ, sau đó chọn ngân hàng của mình đang dùng và điền chính xác số tài khoản ngân hàng. Khoản quà tặng 100.000 đồng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản này.

Người dân cần tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu, tích chọn ô “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…,” nhấn “Tiếp tục." Đây là bước xác nhận rằng người dân đồng ý chia sẻ thông tin để nhận hỗ trợ an sinh xã hội.

Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, người dân cần nhấn “Gửi thông tin” để hoàn tất quy trình nhận tiền. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng, sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Thống kê đến hết ngày 28/8, đã có nhiều ngân hàng liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank. Dự kiến sẽ có thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2 nếu không thuận tiện nhận quà qua VNeID, phần quà này có thể được chuyển đến tay người dân theo hình thức trực tiếp. Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9. Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2/9.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ nhận quà qua tài khoản VNeID đã định danh cấp độ 2 của cá nhân mình./.

