Hướng dẫn nhận quà tặng 100.000 đồng dịp 2/9 trên VNeID với VNPT Money

Nếu trước đây, việc nhận chi trả an sinh xã hội thường gắn liền với cảnh xếp hàng, chờ đợi tại các điểm giao dịch, thì nay, người dân trên cả nước có thể dễ dàng nhận các khoản chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VneID.

Ảnh người dân háo hức chờ đoàn diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Vietnam+)
Ảnh người dân háo hức chờ đoàn diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Vietnam+)

Người dân cả nước có thể dễ dàng tiếp cận các khoản chi trả an sinh xã hội – từ lương hưu, trợ cấp xã hội, đến hỗ trợ cho người có công hay quà tặng 100.000đ từ Chính phủ cho toàn bộ người dân Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 – chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID nhờ liên kết với tài khoản VNPT Money.

Nếu trước đây, việc nhận chi trả an sinh xã hội thường gắn liền với cảnh xếp hàng, chờ đợi tại các điểm giao dịch, thì nay, người dân trên cả nước có thể dễ dàng nhận các khoản chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VneID thông qua tài khoản VNPT Money.

Với thao tác đơn giản, chỉ cần mở ứng dụng VNeID, chọn mục An sinh xã hội, liên kết tài khoản VNPT Money để hoàn tất đăng ký. Sau đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản Mobile Money của người thụ hưởng, điều này giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, an toàn.

Hướng dẫn liên kết tài khoản VNPT Monney để nhận quà từ Chính phủ trên VNeID (trong trường hợp máy chưa có app VNPT Monney, độc giả chỉ cần vào Appstore hoặc CH Play để dễ dàng cài đặt):

0.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
(Vietnam+)
