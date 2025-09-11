Người tiêu dùng chi tiêu thận trọng, doanh thu của Zara thấp hơn dự kiến

Inditex, công ty sở hữu thương hiệu Zara, vừa công bố doanh thu quý 2/2025 thấp hơn dự kiến, nhưng cho biết tốc độ tăng trưởng doanh thu đã cải thiện trong tháng 8/2025, trong bối cảnh người tiêu dùng tại các thị trường chủ chốt như Mỹ có xu hướng thận trọng hơn.

Theo báo cáo, doanh thu ròng của Inditex trong quý 2/2025 kết thúc vào ngày 31/7 đạt 10,08 tỷ euro (tương đương 11,81 tỷ USD), thấp hơn mức 10,26 tỷ euro mà các nhà phân tích dự báo theo ước tính của LSEG.

Giám đốc điều hành (CEO) Oscar Garcia Maceiras của Inditex đánh giá hiệu quả hoạt động trong nửa đầu năm là vững chắc và cho biết công ty đã ghi nhận kết quả doanh thu tích cực trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp.

Từ ngày 1/8 đến 8/9, doanh thu của Inditex tăng 9% sau khi điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn mức 5,1% ghi nhận trong nửa đầu năm, nhưng thấp hơn mức tăng 11% của tháng 8/2024 theo tỷ giá không đổi.

Cổ phiếu của Inditex, nhà bán lẻ thời trang nhanh lớn nhất thế giới, đã giảm 14% kể từ đầu năm đến nay do tốc độ tăng trưởng doanh thu chững lại sau bốn năm liên tiếp duy trì mức tăng hai con số.

Diễn biến này làm dấy lên nghi vấn về sức mua đối với các sản phẩm của Zara, cũng như khả năng công ty điều chỉnh giá bán sản phẩm tại thị trường Mỹ nhằm bù đắp tác động từ thuế nhập khẩu cao và đồng USD yếu./.

Shein có khả năng “soán ngôi” thương hiệu thời trang Zara trong tương lai gần Trong nhiều năm nay, Shein và các nhà bán lẻ trực tuyến giá rẻ khác của Trung Quốc như Temu đang tận dụng các nhà cung cấp hàng hóa giá rẻ trong nước để giành thị phần của các thương hiệu phương Tây.