Người tiêu dùng chi tiêu thận trọng, doanh thu của Zara thấp hơn dự kiến

Theo báo cáo, doanh thu ròng của Inditex (công ty sở hữu Zara) trong quý 2/2025 kết thúc vào ngày 31/7 đạt 10,08 tỷ euro, thấp hơn mức 10,26 tỷ euro mà các nhà phân tích dự báo theo ước tính của LSEG.

Một cửa hàng Zara tại Los Angeles, California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Inditex, công ty sở hữu thương hiệu Zara, vừa công bố doanh thu quý 2/2025 thấp hơn dự kiến, nhưng cho biết tốc độ tăng trưởng doanh thu đã cải thiện trong tháng 8/2025, trong bối cảnh người tiêu dùng tại các thị trường chủ chốt như Mỹ có xu hướng thận trọng hơn.

Theo báo cáo, doanh thu ròng của Inditex trong quý 2/2025 kết thúc vào ngày 31/7 đạt 10,08 tỷ euro (tương đương 11,81 tỷ USD), thấp hơn mức 10,26 tỷ euro mà các nhà phân tích dự báo theo ước tính của LSEG.

Giám đốc điều hành (CEO) Oscar Garcia Maceiras của Inditex đánh giá hiệu quả hoạt động trong nửa đầu năm là vững chắc và cho biết công ty đã ghi nhận kết quả doanh thu tích cực trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp.

Từ ngày 1/8 đến 8/9, doanh thu của Inditex tăng 9% sau khi điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn mức 5,1% ghi nhận trong nửa đầu năm, nhưng thấp hơn mức tăng 11% của tháng 8/2024 theo tỷ giá không đổi.

Cổ phiếu của Inditex, nhà bán lẻ thời trang nhanh lớn nhất thế giới, đã giảm 14% kể từ đầu năm đến nay do tốc độ tăng trưởng doanh thu chững lại sau bốn năm liên tiếp duy trì mức tăng hai con số.

Diễn biến này làm dấy lên nghi vấn về sức mua đối với các sản phẩm của Zara, cũng như khả năng công ty điều chỉnh giá bán sản phẩm tại thị trường Mỹ nhằm bù đắp tác động từ thuế nhập khẩu cao và đồng USD yếu./.

