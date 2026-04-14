Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/4, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất.

Kỳ họp là dấu mốc có ý nghĩa trong việc chuyển giao trọng trách giữa hai nhiệm kỳ, kiện toàn bộ máy chính quyền thành phố, tạo nền tảng để bộ máy nhà nước ở địa phương sớm đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tập trung thực hiện các nội dung mang tính nền tảng của nhiệm kỳ mới: nghe báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11; bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố, thành lập Ban Dân tộc, bầu Trưởng các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố; bầu các chức danh của Ủy ban Nhân dân thành phố; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân khu vực; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026. Đây là những nội dung quyết định trực tiếp việc hình thành bộ máy lãnh đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong suốt nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh công tác nhân sự là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại kỳ họp này.

Các nhân sự được giới thiệu để bầu giữ các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhận trọng trách; bảo đảm bộ máy chính quyền thành phố nhiệm kỳ mới được kiện toàn, vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân gồm: ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trần Phước Sơn, Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gồm ông Hồ Kỳ Minh, Phan Thái Bình, Trần Chí Cường, Hồ Quang Bửu, Trần Nam Hưng, Lê Quang Nam, Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Anh Thi.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê ở thành phố Hà Nội, có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Tiến sỹ Kinh tế.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ nhiều chức vụ tại Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đến tháng 3/2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã phê chuẩn ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

