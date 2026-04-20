Hải Phòng bầu, kiện toàn các chức danh chủ chốt của hệ thống chính trị

Sáng 20/4, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Kỳ họp tiến hành bầu, kiện toàn các chức danh chủ chốt của hệ thống chính trị thành phố như: Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân; Ủy ban Nhân dân thành phố; Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố; xem xét, thông qua một số cơ chế, chính sách để thực hiện ngay trong năm 2026 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ, góp phần đưa các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

Các đại biểu bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031). Kết quả, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Các ông: Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI; Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Các đại biểu bầu chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026). Kết quả, ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Ông Đỗ Thành Trung, sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Ông đã đảm nhận nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 13/3/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 57-QĐNS/TW ngày 14/3/2026 của Ban Bí thư, điều động, chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông: Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI; Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI; Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI; Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Hội đồng Nhân dân thành phố bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII gồm 14 người.

Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI và ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đều bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm để mỗi cá nhân ý thức sâu sắc không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, tận tâm, tận lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, hạnh phúc và đáng sống tầm cỡ khu vực; đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm.../.

