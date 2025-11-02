Mỹ ngừng sản xuất đồng 1 xu, các nhà bán lẻ gặp khó

Hiện nay, khi Mỹ ngừng sản xuất đồng tiền 1 xu, các trạm xăng, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và các nhà bán lẻ lớn buộc phải nhanh chóng điều chỉnh giá và làm tròn các giao dịch tiền mặt. Việc này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ.

Tình trạng khan hiếm đồng 1 xu (penny) đang diễn ra nhanh hơn dự kiến của các nhà bán lẻ, sau quyết định của Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm về việc ngừng sản xuất đồng 1 xu.

Các nhóm bán lẻ cho biết, họ không nhận được hướng dẫn cụ thể từ chính quyền Tổng thống Trump và các nhà lập pháp, khiến họ phải làm tròn xuống để tránh làm phật lòng khách hàng và vi phạm luật ở một số bang. Động thái này có thể khiến các doanh nghiệp có khối lượng giao dịch lớn bị thiệt hại đáng kể.

Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) cho biết, sự thiếu hụt đồng tiền xu này đang ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ ở cả khu vực đô thị lẫn nông thôn. Dylan Jeon, Giám đốc cấp cao phụ trách quan hệ chính phủ của NRF, cho biết, bất kỳ doanh nghiệp nào chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt đều đang phải đối mặt với vấn đề này. NRF có các thành viên như Walmart, Target, Macy’s và Old Navy.

Một số chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn đã đưa ra cảnh báo với khách hàng. Sheetz - chuỗi cửa hàng tiện lợi do gia đình sở hữu - đã đặt biển thông báo tại một cửa hàng ở bang Pennsylvania rằng Cơ quan Đúc tiền Mỹ sẽ ngừng sản xuất đồng penny và cửa hàng đang thiếu tiền lẻ. Các khách hàng được khuyến khích sử dụng phương thức thanh toán không tiền mặt hoặc làm tròn lên để ủng hộ từ thiện...

Kwik Trip - chuỗi cửa hàng tiện lợi ở La Crosse, Wisconsin - thông báo rằng 850 cửa hàng của họ trên khắp vùng Trung Tây nước Mỹ sẽ làm tròn các giao dịch tiền mặt xuống mức 5 xu gần nhất.

Một cửa hàng ở Dallas cũng treo biển cảnh báo khách rằng Bộ Tài chính Mỹ đã ngừng sản xuất đồng 1 xu, dẫn đến khả năng thiếu tiền lẻ. Trong số 2.700 cửa hàng của họ, nhiều nơi đã dán biển yêu cầu khách hàng thanh toán chính xác bằng tiền mặt. Một số cửa hàng thuộc các chuỗi lớn khác cũng áp dụng biện pháp tương tự.

Một số quốc gia như Canada, Australia, Ireland và New Zealand đã loại bỏ đồng tiền có mệnh giá thấp nhất, làm tròn lên các giao dịch tiền mặt hoặc xuống mức 5 xu gần nhất, trong khi vẫn giữ nguyên các khoản thanh toán điện tử. Những biện pháp này giúp giảm chi phí đúc tiền và đơn giản hóa việc xử lý tiền mặt cho các nhà bán lẻ.

Tại Mỹ, việc ngừng lưu hành đồng penny sẽ buộc các cửa hàng phải áp dụng phương thức làm tròn tương tự, điều chỉnh máy tính tiền và thông báo rõ ràng tới người tiêu dùng. Tuy nhiên, một số bang như California, New York và Illinois có luật bảo vệ người tiêu dùng, yêu cầu các nhà bán lẻ phải trả đúng tiền thừa trong các giao dịch tiền mặt.

Mặc dù Tổng thống Trump đã khởi xướng việc ngừng sản xuất đồng penny, nhưng Quốc hội vẫn nắm quyền kiểm soát việc đúc tiền, đồng nghĩa với việc cần có luật để ngừng sản xuất vĩnh viễn.Chính phủ dự kiến tiết kiệm khoảng 56 triệu USD/năm bằng cách chấm dứt việc đúc đồng penny. Hiện có khoảng 114 tỷ đồng penny đang lưu thông tại Mỹ./.

Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền giữ lại 4 tỷ USD tiền viện trợ nước ngoài Tòa án Tối cao cho rằng chính phủ Tổng thống Trump đã đưa ra “chứng cứ đủ thuyết phục” bác quyền nộp đơn kiện liên quan đến việc giữ lại ngân sách theo Đạo luật Kiểm soát Giữ lại Ngân sách năm 1974.