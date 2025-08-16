Đồng USD giảm 0,4% so với rổ tiền tệ chủ chốt sau dữ liệu kinh tế Mỹ

Trong tuần qua, đồng USD chịu tác động trái chiều từ các số liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Sau khi tăng mạnh hôm 14/8, đồng USD đã nhanh chóng đánh mất phần lớn đà tăng phiên cuối tuần và khép lại tuần giao dịch này với mức giảm 0,4% so với rổ tiền tệ chủ chốt.

Trong phiên cuối tuần ngày 15/8, đồng USD quay đầu giảm nhẹ sau khi báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7/2025 tăng mạnh nhất trong ba năm.

Dữ liệu này khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao, song đồng thời làm gia tăng đồn đoán về khả năng Fed sẽ sớm cân nhắc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Thị trường tiếp tục đặt cược cao vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng Chín tới. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm hiện lên tới 93%.

Đây có thể sẽ là lần giảm đầu tiên trong năm 2025, và nhiều chuyên gia dự báo Fed có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ thêm một lần nữa trước khi năm 2025 kết thúc.

Trước đó, đồng USD từng phục hồi nhờ số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng, song đà tăng không bền vững khi lo ngại lạm phát quay trở lại.

Trên thị trường các đồng tiền chủ chốt, đồng euro giữ xu hướng ổn định, trong khi đồng bảng Anh biến động nhẹ trước những số liệu kinh tế kém tích cực của Anh. Đồng yen Nhật Bản suy yếu so với USD do chênh lệch chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn ở mức lớn.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, thị trường còn theo dõi sát cuộc gặp tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình ở Ukraine. Trong phiên cuối tuần, đồng euro đã tăng 0,5%, lên 1,1702 USD/euro.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin ghi nhận những động thái tích cực trong thương mại và bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, công nghệ số, không gian và Bắc Cực, đồng thời kêu gọi "sang trang mới" và quay trở lại hợp tác.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đạt nhiều thỏa thuận với ông Putin và cho rằng “điều đầu tiên, quan trọng nhất, có lẽ là chúng ta có cơ hội rất tốt để đạt được một giải pháp hòa bình” cho dù giải pháp hoà bình chưa thể tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, các tài sản rủi ro lại được hưởng lợi. Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin lập kỷ lục mới trong tuần, vượt mốc 123.500 USD/BTC, phá vỡ đỉnh cao mọi thời đại trước đó là 123.205,12 USD/BTC đạt được vào ngày 14/7.

Cột mốc này diễn ra ngay sau khi chỉ số tổng hợp S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục trong phiên thứ hai liên tiếp. Đà tăng của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới còn được hỗ trợ bởi môi trường pháp lý thuận lợi hơn dưới thời Tổng thống Trump và sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức tài chính.

Đà tăng của bitcoin được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, số liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này củng cố thêm niềm tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025.

Diễn biến này này nới lỏng các điều kiện tài chính và khuyến khích dòng vốn chảy từ những cổ phiếu bluechip sang thị trường tài sản điện tử nhiều biến động hơn. Blue-chip là loại cổ phiếu của công ty có uy tín và tình hình tài chính vững chắc, giá trị vốn hóa thị trường lớn.

Ông Ben Kurland, Giám đốc điều hành (CEO) của nền tảng nghiên cứu tiền điện tử DYOR, nhận định rằng sự kết hợp của lạm phát ôn hòa, kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngày càng tăng và sự tham gia chưa từng có của các tổ chức đã tạo ra một "cơn gió thuận" mạnh mẽ cho đợt tăng giá của bitcoin.

Điểm khác biệt lần này là sự trưởng thành của phía nhu cầu: Đợt tăng giá hiện thời không chỉ do sự hưng phấn của nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn là lực mua mang tính cấu trúc từ các nhà quản lý tài sản, những tập đoàn và cả các quỹ đầu tư quốc gia.

Đà tăng giá của bitcoin đã diễn ra đều đặn trong phần lớn năm qua, một phần nhờ vào môi trường pháp lý thân thiện hơn tại Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Các công ty đại chúng đã thúc đẩy nhu cầu bằng cách áp dụng chiến lược ngày càng phổ biến là tích trữ bitcoin. Gần đây, xu hướng này đã lan sang các đồng tiền điện tử nhỏ hơn như Ether, dẫn đến đà tăng giá trên diện rộng của các tài sản kỹ thuật số.

Tính từ đầu năm, bitcoin đã tăng gần 32%, góp phần đưa vốn hóa toàn thị trường tiền số vượt 4.180 tỷ USD.

Ngoài diễn biến tỷ giá, thị trường tài chính Mỹ còn ghi nhận số liệu đáng chú ý về dòng vốn. Bộ Tài chính Mỹ cho biết lượng trái phiếu chính phủ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã đạt kỷ lục 9.130 tỷ USD trong tháng 6/2025, tăng gần 1.000 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản tiếp tục là chủ nợ lớn nhất của Mỹ với 1.147 tỷ USD, trong khi Vương quốc Anh vượt Trung Quốc để giữ vị trí thứ hai. Cùng với đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng đổ mạnh vào chứng khoán Mỹ với giá trị mua ròng hơn 163 tỷ USD trong tháng Sáu./.

