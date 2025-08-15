Tỷ giá ngày 15/8: Đồng USD và nhân dân tệ quay đầu đi xuống

Tỷ giá ngày 15/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng quay đầu đi xuống.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 15/8 ở mức 25.249 VND, tăng 9 đồng so với sáng 14/8.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 13/8 là 26.511 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.986 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.028-26.452 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại, vào lúc 8h45 sáng 15/8, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.080-26.440 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.

Còn với đồng nhân dân tệ, tỷ giá tại các ngân hàng ngày 15/8 cũng quay đầu giảm nhẹ.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 3.600-3.716 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 6 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán so với sáng 14/8.

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ giảm 5 đồng ở cả hai chiều giao dịch, xuống mức 3.609- 3.707 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

