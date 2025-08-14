Kinh tế

Tài chính

Từ 1/10, 4 ngân hàng nhận chuyển giao được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Bố ngân hàng Vietcombank, MB, VPBank, HDBank được ưu đãi giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhờ chuyển giao ngân hàng yếu kém từ ngày 1/10/2025.

Thúy Hà
Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. (Ảnh: Vietnam+)
Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. (Ảnh: Vietnam+)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 23/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung điều trong Thông tư 30 là Điều 3, Điều 7, Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 16.

Đáng chú ý, tại Điều 7, Thông tư mới ban hành bổ sung trường hợp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt là tổ chức tín dụng nhận chuyển giao ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Đối với trường hợp là tổ chức tín dụng hỗ trợ quy định tại khoản 39 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng tiếp tục được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, mức giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng tổ chức tín dụng quy định tại khoản 1 và 2 Điều này được tính trên cơ sở tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng đó quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này và áp dụng đối với tất cả các loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.

Về các tổ chức tín dụng không thực hiện dự trữ bắt buộc quy định tại Điều 3, Ngân hàng Nhà nước bổ sung thêm đối tượng là "Ngân hàng chính sách."

Tại Điều 13 và Điều 16, quy định trách nhiệm của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thông tư sửa đổi theo hướng đồng bộ với việc quy định bổ sung trường hợp giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng nhận chuyển giao tại Điều 7.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2025./.

(Vietnam+)
#Ngân hàng Nhà nước #chuyển giao ngân hàng #dự trữ bắt buộc #giảm tỷ lệ dự trữ #Ngân hàng thương mại #hỗ trợ tổ chức tín dụng #hỗ trợ ngân hàng yếu kém
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mỹ gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Mỹ gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Tổng thống Trump ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, ngăn chặn khả năng thuế hàng hóa song phương tăng vọt khi các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.