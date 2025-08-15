Kinh tế

Giá vàng ngày 15/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (15/8) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch ngày 14/8, do dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm tại Mỹ đã hạ thấp khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất quy mô lớn vào tháng 9, từ đó đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ đi lên.

Vào lúc 0 giờ 50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 0,5% xuống còn 3.337,21 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,7% xuống 3.383,2 USD/ounce.

Ông Kiril Kirilenko, nhà phân tích kim loại quý cao cấp tại CRU, nhận định rằng đà tăng giá của vàng chưa dừng lại mà chỉ đang trong giai đoạn củng cố. Theo ông, bên mua đang chờ đợi một chất xúc tác mới, và các đợt cắt giảm lãi suất sẽ là yếu tố khơi lại đà tăng này. Ông Kirilenko dự đoán giá vàng có khả năng sẽ hướng đến mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Tại Việt Nam, sáng 15/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,70-124,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

1581.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

1582.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

1583.png
(Vietnam+)
Giá vàng đạt đỉnh

