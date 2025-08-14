Kinh tế

Tài chính

Tỷ giá ngày 14/8: Đồng USD và nhân dân tệ tiếp tục đà tăng

Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.100-26.460 VND/USD (mua vào-bán ra), trong đó Vietcombank tăng 10 đồng và BIDV tăng 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tỷ giá ngày 14/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng tiếp tục xu hướng đi lên.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 13/8 ở mức 25.240 VND/USD, giảm 7 đồng so với sáng 13/8.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 13/8 là 26.502 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.978 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.028-26.452 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại, vào lúc 9h sáng 14/8, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.100-26.460 VND/USD (mua vào-bán ra). So với sáng 13/8, Vietcombank tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra; còn BIDV tăng 20 đồng ở cả hai chiều.

Còn với đồng nhân dân tệ, tỷ giá tại các ngân hàng ngày 14/8 cũng tiếp tục tăng lên.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 3.606-3.721 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng 4 ở chiều mua vào và tăng 3 đồng ở chiều bán so với sáng 13/8.

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ tăng 5 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên thành 3.614-3.712 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
