Anh: Nhà bán lẻ lớn nhất Tesco tăng kỳ vọng lợi nhuận nhờ chiến lược hạ giá

Ngày 2/10, nhà bán lẻ lớn nhất Vương Quốc Anh Tesco đã nâng dự báo lợi nhuận tài chính 2025/2026, trong bối cảnh chuỗi siêu thị này thu hút thêm khách hàng nhờ chiến lược giữ giá cạnh tranh.



Theo thông báo của Tesco, lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của tập đoàn dự kiến đạt từ 2,9-3,1 tỷ bảng (3,9-4,15 tỷ USD) cao hơn mức dự báo trước đó là 2,7-3 tỷ bảng.



Trước đó, do sức ép cạnh tranh gia tăng trên thị trường Anh, Tesco hồi tháng 4 đã phải hạ dự báo lợi nhuận. Doanh nghiệp thừa nhận “cạnh tranh vẫn ở mức cao,” song cho biết phản ứng tích cực hơn kỳ vọng của khách hàng cùng với thời tiết thuận lợi kéo dài đã giúp bù đắp chi phí đầu tư.



Để giữ chân khách hàng, Tesco áp dụng chiến lược hạ giá, trong đó có việc điều chỉnh giá theo mức của các siêu thị giá rẻ như Aldi (Đức). Giám đốc điều hành Ken Murphy cho biết các bước đi nhằm giữ giá thấp đã cải thiện vị thế giá của Tesco so với mặt bằng thị trường.



Trong nửa đầu năm tài chính, lợi nhuận ròng của Tesco giảm hơn 9%, xuống còn 950 triệu bảng so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu tăng 3,6%, đạt khoảng 36 tỷ bảng. Doanh số dòng sản phẩm cao cấp “Finest” ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.



Ông Derren Nathan, Trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu của Hargreaves Lansdown, nhận định: “Danh mục sản phẩm đa dạng ở mọi phân khúc giá đang giúp Tesco củng cố thị phần. Cạnh tranh vẫn gay gắt và ngân sách hộ gia đình chịu nhiều áp lực, nhưng Tesco có vị thế tốt để tiếp tục đầu tư vào giá trị và chất lượng.”



Tesco cũng đặt mục tiêu tiết kiệm 500 triệu bảng trong năm tài chính 2025/2026 nhằm bù đắp chi phí phát sinh từ mức thuế doanh nghiệp và lương tối thiểu cao hơn, do Chính phủ Công đảng Anh ban hành trong năm nay. Giới kinh doanh lo ngại những điều chỉnh này sẽ làm tăng chi phí nhân công./.

