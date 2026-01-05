Cục Thống kê: Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ghi nhận tăng trưởng trên 12%

Ngày 5/1/2026, Cục Thống kê cho biết dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2025 ước đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm trước và tạo tiền đề vững chắc cho đà tăng trưởng dài hạn.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng này cao hơn nhiều so với con số 7,8% của năm 2024, điều này cho thấy khả năng hấp thụ vốn và nỗ lực đẩy mạnh đầu tư trong các khu vực kinh tế. Riêng trong quý 4/2025, vốn đầu tư thực hiện ước đạt gần 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ, phản ánh không khí khẩn trương hoàn thành các dự án trọng điểm vào giai đoạn nước rút cuối năm.

Phân tích về cơ cấu vốn, cơ quan Thống kê nhấn mạnh vai trò đầu tàu của vốn khu vực Nhà nước. Trong năm 2025, khu vực này đạt trên 1,23 triệu tỷ đồng, chiếm 29,7% tổng vốn với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 19,7%. Điều này cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ trong việc giải ngân đầu tư công và thúc đẩy các công trình hạ tầng quốc gia.

Bên cạnh đó, khu vực ngoài Nhà nước vẫn giữ vị trí chủ đạo về quy mô khi đóng góp tới gần 2,24 triệu tỷ đồng, tương đương 53,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội với mức tăng 8,4%. Cùng với đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ghi nhận sự tăng trưởng ổn định khi đạt 679,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2024.

Một điểm sáng khác trong bức tranh đầu tư năm 2025 chính là niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam năm nay ước đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Đây là con số thực hiện cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt xa các cột mốc của giai đoạn 2021-2024, khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến an toàn và hấp dẫn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về tình hình đăng ký vốn, tính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm 2024. Một xu hướng đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động góp vốn, mua cổ phần với giá trị đạt 7,03 tỷ USD, tăng tới 54,8% so với năm ngoái. Mặc dù, số vốn đăng ký cấp mới có sự giảm nhẹ về giá trị nhưng số lượng dự án cấp mới lại tăng tới 20,1%, đạt 4.054 dự án, cho thấy dòng vốn vẫn đổ vào các dự án quy mô vừa và nhỏ, có tính linh hoạt cao. Ngoài ra, các nhà đầu tư hiện hữu cũng tiếp tục mở rộng thị trường với 1.404 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn, tổng giá trị tăng thêm đạt 14,07 tỷ USD./.

