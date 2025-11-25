Hà Nội: Thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên

Chiều 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ ba, bàn nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Trước khi hội nghị bắt đầu, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm đồng bào đã tử nạn do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Tại hội nghị, đại biểu đã họp bàn các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 của thành phố, Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030; tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2025, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2026; kế hoạch đầu tư công năm 2026, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố; định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố và Quy định của Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, năm 2025, thành phố đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế ước tăng trưởng 8,5%; hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 642 nghìn tỷ đồng, đạt 124,9% dự toán. Thu hút đầu tư FDI là điểm sáng lớn với 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2024...

Về mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch năm 2026, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên; đồng thời cơ bản tán thành các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách và đầu tư công năm 2026 do Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố trình.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trọng tâm. Về thể chế, cơ chế, chính sách và quy hoạch, các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô; đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và điều chỉnh 2 quy hoạch lớn của thành phố với định hướng tầm nhìn dài hạn 100 năm.

Về phát triển kinh tế-xã hội, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết năm 2026 theo từng quý, từng ngành, từng địa bàn. Mỗi sở, ngành, xã, phường phải đăng ký mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số với thành phố.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong khâu thực hiện, thành phố sẽ thực hiện cơ chế theo dõi, giám sát tiến độ dựa trên dữ liệu lớn, theo thời gian thực; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, định kỳ hằng quý...

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng; được xác định là 1 trong 5 quan điểm phát triển, 1 trong 3 đột phá phát triển của Thành ủy được nêu trong Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, các cấp, ngành phải chủ động triển khai nhiệm vụ gắn với 3 mốc thời gian quan trọng. Cụ thể, đến hết năm 2025 hoàn thành dự thảo nghị quyết về những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết ngay trong kỳ họp thứ 10 và kịp thời công bố vào dịp 19/12/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ...

Cùng với đó, các cấp, ngành hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2025, thực hiện các giải pháp trước mắt để khắc phục 5 vấn đề bức xúc là tồn tại lớn của Thủ đô, không để phức tạp hơn và phải giảm dần; tập trung triển khai hoàn thành 12 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn...

Liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ bầu cử, bảo đảm an ninh, an toàn, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của nhân dân.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Trong năm 2025, thành phố dự kiến hoàn thành 23/24 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng (kế hoạch là 175 triệu đồng) và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 21,4 tỷ USD tăng 11,6% (kế hoạch là 7,0%).

Thành phố đã đón 33,7 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế ước đạt 7,82 triệu lượt người. Bên cạnh đó, năm 2025 cũng ghi dấu với các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Thủ đô, người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,75% xếp thứ 2 cả nước (tăng 9 bậc so với năm 2024). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,95% (vượt kế hoạch là 95%).

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh bằng việc thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư công.

Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2025 của thành phố tiếp tục giữ vị trí số 1 với 18/52 chỉ số dẫn đầu cả nước.

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.../.

Hà Nội tập trung cao độ để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên Hà Nội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5% trở lên thành tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên với nhiệm vụ, giải pháp là “khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.