Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Belarus

Ngày 20/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Belarus, Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Quốc phòng Belarus nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan hệ quốc phòng đóng vai trò quan trọng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua hợp tác quốc phòng Việt Nam-Belarus đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân và Quân đội Belarus đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Góp phần tri ân sự giúp đỡ đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Tượng đài tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Liên Xô (trong đó có các chuyên gia quân sự của Belarus) trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời cảm ơn Bộ Quốc phòng Belarus đã ủng hộ, cử đoàn cấp cao tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn, thời gian tới, trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Belarus, hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn; triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng Quân đội hai nước...

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ trưởng dành cho Đoàn, Thiếu tướng Pavel Muraveiko cho rằng, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển, bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Phan Văn Giang tiếp tục quan tâm, ủng hộ để quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng phát triển.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thiếu tướng Pavel Muraveiko nhất trí với ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang; khẳng định Belarus sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo dựa trên nhu cầu của cả hai bên; đồng thời sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như quân y, khoa học quân sự.../.

