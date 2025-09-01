Quốc hội Việt Nam-Belarus tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa các thỏa thuận

Sáng 1/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Sergeenko, Trưởng Đoàn đại biểu Belarus, sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Igor Sergeenko sau cuộc gặp gần đây trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-45 tháng 10/2024 tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Đoàn đại biểu Hạ viện Belarus do Ngài Igor Sergeenko dẫn đầu tham dự Lễ kỷ niệm; bày tỏ trân trọng việc Belarus cử đoàn cấp cao tham dự các sự kiện trọng đại của Việt Nam trong thời gian vừa qua; khẳng định đây là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, thủy chung và sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chúc mừng những thành tựu mà Belarus đạt được trên các lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về tình hình Việt Nam; khẳng định Quốc hội Việt Nam đang không ngừng đổi mới, tích cực, chủ động thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước để góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Nhắc lại ý nghĩa lịch sử to lớn của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko bày tỏ vinh dự thăm Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ trân trọng tình cảm và sự đón tiếp trọng thị mà đất nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Thông tin về hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại-đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, dược phẩm, du lịch.., Chủ tịch Igor Sergeenko khẳng định Quốc hội Belarus luôn ủng hộ tăng cường hợp tác mọi mặt với Việt Nam, thúc đẩy hợp tác nghị viện với Việt Nam, đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Belarus trong thời gian tới.

Đánh giá cao sự phát triển của hợp tác Việt Nam-Belarus trên các lĩnh vực, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm và hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko nhất trí đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa các thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai nước, cũng như nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược, trước mắt thúc đẩy hoàn thiện Lộ trình phát triển hợp tác giai đoạn 2025-2027; tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, với trọng tâm là hoàn tất trao đổi về dự thảo, tiến tới ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Cùng với đó, phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa đại biểu Quốc hội Việt Nam và Belarus; tạo điều kiện thuận lợi, thể chế hóa và giám sát việc thực hiện các văn kiện hợp tác đã ký, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA)./.

