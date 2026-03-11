Đưa tàu cá và 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn vào bờ an toàn

Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 36 ngư dân gặp nạn trên biển về cảng Ba Ngòi (phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10/3, Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải quân nhận được tin báo, tàu cá Quảng Ngãi QNg 90459 TS báo nạn khẩn cấp.

Tàu cá bị hỏng máy lái, thả trôi trên biển, cách đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 28 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Cam Linh, phường Cam Ranh khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc.

Vào thời điểm gặp nạn, trên tàu có 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang hành nghề khai thác hải sản trên biển.

Nhận được tin báo nạn, Vùng 4 Hải quân đã triển khai cho Lữ đoàn 955 hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ trên biển. Sau hơn hai giờ hành trình với điều kiện thời tiết không thuận lợi, tàu 950 của Lữ đoàn 955 tiếp cận được tàu cá gặp nạn.

Cán bộ, chiến sỹ tàu 950 đã nhanh chóng ổn định tình hình, thăm hỏi, động viên tinh thần các ngư dân, đồng thời khẩn trương triển khai làm dây lai kéo tàu cá.

Đến khoảng 21 giờ ngày 10/3, tàu 950 tiến hành lai kéo tàu cá QNg 90459 TS cùng toàn bộ 36 ngư dân hành trình về đất liền.

Hiện công tác bàn giao tàu cá cho gia đình và địa phương theo quy định đã hoàn tất. Sức khỏe của 36 ngư dân đều ổn định.

Việc cứu nạn kịp thời tàu cá và ngư dân của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ. Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Hải quân góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân trên biển, trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

