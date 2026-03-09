Khẩn trương ứng cứu tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

Ngày 9/3, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Vùng 4 Hải quân đã điều động phương tiện ra tiếp cận, ứng cứu tàu cá số hiệu QNg 95157-TS gặp nạn trên biển, tại vị trí cách Đông Đông Bắc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 100 hải lý.

Trước đó, ngày 3/3, tàu Qng 95157-TS do ông Bùi Hầu (trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu, ủy quyền cho Bùi Minh Long (36 tuổi, trú cùng địa phương) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh đi hành nghề câu mực. Trên tàu có 34 thuyền viên.

Đến tối 5/3, khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, tàu bất ngờ bị hỏng máy. Các thuyền viên nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành; khiến tàu phải thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết có gió Đông Bắc cấp 4.

Nhận được thông tin, gia đình chủ tàu đã kịp thời báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Sơn, đồng thời đề nghị hỗ trợ lai dắt tàu vào bờ.

Trước tình hình trên, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương có biện pháp hỗ trợ tàu gặp nạn; đồng thời chuẩn bị tàu SAR 273 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chủ tàu, huy động các tàu cá QNg 90927-TS, KH 91847-TS, KH 96128-TS, KH 98299-TS và GL 93705-TS đang hoạt động cách tàu bị nạn từ 2–10 hải lý khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ ứng cứu...

Cùng lúc đó, tàu cá QNg 90459-TS do ngư dân Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 2/2 để đi hành nghề câu mực. Trên tàu có 36 thuyền viên.

Ngày 6/3, khi đang khai thác hải sản trên biển, tàu bất ngờ bị hỏng máy. Các thuyền viên đã kịp thời khắc phục sự cố và cho tàu chạy vào đất liền. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển vào bờ, sáng 9/3 tàu tiếp tục gặp sự cố máy, không thể khắc phục và phải trôi tự do trên biển.

Khu vực gặp nạn cách vịnh Vũng Rô (tỉnh Đắk Lắk) khoảng 40 hải lý. Chủ tàu Ngô Văn Cần đã liên lạc với gia đình nhờ thông báo sự việc đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ kịp thời./.

