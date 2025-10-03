Đà Nẵng đón đoàn khách du lịch Trung Quốc sau hơn 5 năm gián đoạn

Tối 2/10, tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, chuyến bay mang số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã hạ cánh, đưa hơn 170 hành khách đến với thành phố biển.

Buổi lễ chào đón được tổ chức trang trọng tại Nhà ga quốc tế T2, với các tiết mục nghệ thuật truyền thống và quà tặng lưu niệm dành cho du khách, thể hiện tình cảm hiếu khách đặc trưng của Đà Nẵng.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) cùng các cơ quan chức năng. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng.

Du khách đến từ Trung Quốc trên chuyến bay CZ8155 đến Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khách Trung Quốc trở lại – kỳ vọng tăng trưởng mới

Trước năm 2020, Trung Quốc luôn duy trì vị trí thứ hai trong top các thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng, với 5 đường bay thường kỳ và 29 đường bay thuê chuyến. Việc China Southern Airlines khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng không chỉ khôi phục kết nối du lịch mà còn mở ra nhiều cơ hội giao thương giữa hai địa phương.

Bà Mairehaba Yisilayili, đại diện China Southern Airlines tại Việt Nam cho biết: “Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ khai thác sáu chuyến bay khứ hồi trong tháng 10 với các ngày 02, 06, 10, 14, 18 và 22. Là một trong những hãng hàng không hàng đầu châu Á, China Southern Airlines cam kết mang đến cho hành khách chuyến bay an toàn, dịch vụ thoải mái và hiệu quả.”

Về phía Đà Nẵng, ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT), chia sẻ: “Chúng tôi đã kiên trì mong đợi trong suốt 5 năm, 8 tháng và 1 ngày để hân hoan cất lời "Chào mừng trở lại!" với người bạn thân thiết China Southern Airlines tại nhà ga này. AHT vô cùng trân trọng sự tin tưởng của China Southern Airlines khi lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến trong kế hoạch phục hồi và mở rộng đường bay của hãng.”

Ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) phát biểu chào mừng chuyến bay CZ8155 đến Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng sẽ là một chất xúc tác mạnh mẽ mở ra những cơ hội lớn, thu hút thêm nhiều dòng khách du lịch, thương mại và tạo điều kiện thuận lợi đưa các chuyên gia, nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu cơ hội đầu tư Khu Thương mại Tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Tăng sức hút từ thị trường trọng điểm

Đà Nẵng xác định Trung Quốc là thị trường quốc tế quan trọng hàng đầu, không chỉ về du lịch mà còn ở lĩnh vực giao thương, đầu tư. Với dân số hơn 17 triệu người, Thâm Quyến được coi là trung tâm công nghệ, tài chính lớn của Trung Quốc, nơi tập trung nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới. Việc khôi phục đường bay thẳng đến Thâm Quyến vì thế mang ý nghĩa lớn cả về kinh tế lẫn văn hóa.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, khẳng định: “Việc khai thác đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng có ý nghĩa thiết thực, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Sự kiện này sẽ mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, thu hút đầu tư, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững giữa các thành phố của Trung Quốc với Đà Nẵng nói riêng và miền Trung Việt Nam nói chung.”

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ chào đón du khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bà Hạnh, ngành du lịch Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ lớn với mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và phát triển thành trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo trong khu vực. Do vậy, việc tăng trưởng khách Trung Quốc không chỉ đơn thuần là du lịch mà còn mở ra triển vọng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ chất lượng cao.

Sự kiện này được kỳ vọng là cầu nối phát triển đa chiều. Từ những chuyến bay đưa khách du lịch, nhà đầu tư và chuyên gia đến với Đà Nẵng, thành phố có cơ hội khẳng định vị thế “điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc”. Người dân Đà Nẵng cũng có thêm lựa chọn để khám phá Thâm Quyến – trung tâm hiện đại bậc nhất châu Á.

Sự trở lại của du khách Trung Quốc không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa xúc tiến du lịch, mà còn khẳng định vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao lưu, hội nhập, kết nối khu vực miền Trung Việt Nam với các trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực châu Á./.