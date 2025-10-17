Du lịch Đông Nam Á có thể bị ảnh hưởng bởi các vụ việc mất an toàn ở Campuchia

Đông Nam Á là khu vực du lịch có sức hút ổn định quanh năm đối với người Hàn Quốc, đặc biệt là mùa cao điểm mỗi khi Hàn Quốc vào mùa Đông.

Khí hậu ấm áp, chi phí hợp lý và khoảng cách di chuyển vừa phải khiến khu vực này chiếm gần một nửa tổng số tour trọn gói mà các công ty du lịch Hàn Quốc cung cấp.

Trang Ajunews cho biết các vụ việc người Hàn Quốc bị bắt cóc và giam giữ tại Campuchia gia tăng gần đây, cùng với nhiều thông tin chưa được xác thực, bao gồm cả báo cáo về các vụ bắt cóc ở các nước láng giềng với Campuchia, cũng đang xuất hiện ngày một nhiều làm dấy lên cảm giác lo sợ khi du lịch Đông Nam Á trong du khách Hàn Quốc.

Theo số liệu của Hana Tour, công ty lữ hành lớn nhất Hàn Quốc, trong quý IV/2024, các gói du lịch Đông Nam Á chiếm tới 45% tổng lượng khách đăng ký, trong khi Modetour cũng ghi nhận hơn 40% khách đặt tour đến khu vực này, riêng tháng 12 con số thậm chí vượt 58%.

Điều đó cho thấy sức hút vượt trội và vai trò trọng yếu của Đông Nam Á trong cơ cấu thị trường du lịch Hàn Quốc.

Khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo các lời đồn chưa kiểm chứng về "bắt cóc xuyên biên giới", nhiều du khách Hàn Quốc đã và đang cân nhắc hủy chuyến hoặc thay đổi địa điểm du lịch khỏi các quốc gia Đông Nam Á.

Do tình hình bất ổn leo thang, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, cảnh báo công dân tránh tới một số khu vực được coi là có mức độ rủi ro nghiêm trọng.

Khu vực núi Bokor (tỉnh Kampot), thành phố Bavet và thành phố Poipet được xác định là các khu vực cấm đi lại. Công dân Hàn Quốc đến hoặc lưu trú tại những khu vực này có thể bị xử phạt theo Luật Hộ chiếu và những quy định liên quan.

Bắt đầu từ ngày 16/10, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức ban hành lệnh "cấm du lịch" cấp độ 4 đối với các khu vực trên; đồng thời nâng mức cảnh báo cho các khu vực còn lại tại Campuchia.

Một quan chức trong ngành du lịch bày tỏ lo ngại về khả năng nhu cầu du lịch sẽ giảm trong dài hạn. Một quan chức khác của công ty lữ hành cho biết hầu hết các sản phẩm du lịch Campuchia là tour trọn gói có hướng dẫn viên theo nhóm, nên rủi ro tương đối thấp.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, sự lo lắng của người tiêu dùng khó có thể dễ dàng lắng xuống ngay lập tức.



Hiệp hội đại lý lữ hành Hàn Quốc (KATA) ra thông báo cho biết đang theo dõi các xu hướng an toàn tại địa phương với sự hợp tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao, và đã thông báo cho các công ty lữ hành thành viên về các hướng dẫn an toàn cho khách du lịch theo nhóm.

KATO cho biết hầu hết các sự cố gần đây đều liên quan đến du khách cá nhân đang trải nghiệm du lịch địa phương, các tour du lịch trọn gói có hướng dẫn viên đi kèm tương đối an toàn. Các công ty du lịch vẫn luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu./.

