Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 28/10, tại Rạp xiếc Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Văn hóa và Thể thao Lào và Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chương trình múa rối nước đặc sắc với chủ để “Hương sắc Việt Nam” nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của Lào, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào và bạn bè Lào yêu mến văn hóa Việt Nam.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, chương trình đã mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện sinh động vẻ đẹp văn hóa dân gian Việt Nam.

Qua đôi bàn tay tài hoa của các nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Việt Nam, những con rối mộc mạc nhưng sinh động đã kể nên những câu chuyện dung dị về đời sống lao động, phong tục, tín ngưỡng và tâm hồn người Việt.

Ngoài ra, khán giả cũng được thưởng thức sự hòa quyện giữa nghệ thuật múa rối truyền thống và âm nhạc dân tộc Việt Nam. Âm thanh da diết của đàn bầu, mềm mại của đàn nhị và trong trẻo của sáo trúc hòa quyện cùng tiếng nước và ánh sáng sân khấu lung linh, mang đến cho người xem trải nghiệm độc đáo, vừa gần gũi vừa sâu lắng.

Mỗi tiết mục là sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc tinh tế, thể hiện niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam. Khi kết hợp với nhau các tiết mục tạo nên một không gian nghệ thuật giàu màu sắc và đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình nghệ thuật không chỉ là món quà tinh thần dành tặng cộng đồng người Việt tại Lào, mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào anh em. Sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung./.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Sinh viên Việt-Lào, tự hào tiếp bước” Xuyên suốt chương trình là không khí hào hùng, hữu nghị tình anh em của 2 đất nước Việt Nam và Lào được thể hiện qua các ca khúc, điệu múa đậm đà bản sắc văn hóa đặc trưng của hai dân tộc.