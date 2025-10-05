Vingroup đề xuất nghiên cứu tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao).

Theo Tập đoàn Vingroup, ngày 11/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng-liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Sau khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hợp nhất với Thành phố Hồ Chí Minh (và Bình Dương), nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

“Việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong Thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững,” Tập đoàn Vingroup nêu rõ trong văn bản đề xuất.

Do vậy, trong tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, Tập đoàn đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố cho phép doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.

Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có rất nhiều lợi thế, tuy nhiên vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, nhất là về hệ thống cảng biển. Nguyên nhân đầu tiên là kết nối giao thông đường bộ giữa Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ còn hạn chế, chưa đồng bộ.

Quốc lộ 51 hiện là tuyến giao thông đường bộ huyết mạch nối Vũng Tàu-Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên tuyến có lưu lượng xe rất lớn, vượt xa thiết kế ban đầu.

Để vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện phải di chuyển qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hoặc phà Cát Lái, vốn đã quá tải và thường ùn tắc, nhất là dịp cuối tuần và lễ, tết.

Từ năm 2021, tuyến phà biển Vũng Tàu-Cần Giờ được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, các phương tiện giao thông phải mất thời gian chờ đợi khá lâu, chi phí cho cả người và xe/mỗi chuyến phà còn khá cao. Chưa kể thời tiết biển luôn có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều tới vận hành phà.

Vì thế, tuyến phà chỉ thuận tiện với những người dân giáp ranh khu vực Cần Giờ, còn đa số các vùng khác vẫn chọn đi qua Quốc lộ 51.

Hồi tháng 3/2025, Sở Giao thông công chánh Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Xây dựng) và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu sơ bộ các phương án đầu tư tuyến đường ven biển phía Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Một trong các phương án được đề xuất là xây dựng tuyến chính và đường kết nối với đường ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu qua cầu vượt biển Cần Giờ.

Khi có cầu vượt biển, nếu di chuyển từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu sẽ đi qua Cần Giờ, giúp Cần Giờ trở thành trung tâm trung chuyển mới giữa thành phố và vùng biển phía Nam.

Du khách từ Vũng Tàu cũng có thể dễ dàng di chuyển sang Cần Giờ để vui chơi, nghỉ dưỡng, tạo dòng khách đông đúc và phát triển du lịch liên vùng.

Hiện khu vực Cần Giờ đang được đầu tư hạ tầng khá mạnh mẽ. Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đã được khởi công giữa tháng 4/2025.

Các dự án hạ tầng giao thông kết nối khu vực này như nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức-Long Thành, cầu Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao... cũng đang nghiên cứu triển khai./.

Đô thị lấn biển Cần Giờ được kỳ vọng trở thành trung tâm mới của Thành phố Hồ Chí Minh Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, sánh ngang với các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới.