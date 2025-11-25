Đề nghị Học viện Matsushita hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao

Ngày 24/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp ông Ozeki Kenji, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita, Nhật Bản đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang hoan nghênh đoàn Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita tới thăm Bộ Ngoại giao; bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản, nhất là kể từ sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới vào tháng 11/2023.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita là cơ sở giáo dục có uy tín và chất lượng hàng đầu Nhật Bản, đã đào tạo ra nhiều nhân vật ưu tú, xuất sắc lãnh đạo đất nước Nhật Bản; đồng thời chia sẻ về chính sách ưu tiên của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững thời gian tới.

Để góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có hợp tác giáo dục giữa hai nước, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị lãnh đạo Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhiều hình thức linh hoạt như: cử giảng viên của trường tới Việt Nam giảng dạy; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ các bộ, ngành, sinh viên Việt Nam nghiên cứu và học tập tại trường; mở rộng tiếp nhận, đào tạo các doanh nhân trẻ Việt Nam để trở thành những lãnh đạo doanh nghiệp giỏi trên cơ sở kinh nghiệm và mô hình kinh doanh của Nhật Bản; thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Việt Nam và hằng năm tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, giao lưu sinh viên.

Giám đốc Học viện Ozeki Kenji cho biết lãnh đạo và học viên của trường quan tâm cao tới Việt Nam; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đối ngoại; tin rằng nhiều học viên của trường sẽ trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản trong tương lai.

Ghi nhận những đề xuất của Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, ông Ozeki khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy sự hiểu biết và quan hệ giao lưu, hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao./.

Việt Nam-Nhật Bản: Mở rộng hợp tác chuyển đổi năng lượng sạch Việt Nam và Nhật Bản có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực để hợp tác trong quá trình thực hiện Sáng kiến hợp tác Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0, không chỉ trong năng lượng.