Khởi công xây dựng quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm trước ngày 10/10

Ngày 16/9, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thông tin về dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, bao gồm 2 phân kỳ.

Tại phân kỳ 1, trước ngày 10/10, phường sẽ khởi công xây dựng quảng trường, công viên rộng 2,14 ha ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm nhấn cảnh quan cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, dự án sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Dự án kết hợp với phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (khu vực nghiên cứu thuộc khu vực TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng) nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2, Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo giúp tăng khả năng tiếp cận đến khu vực.

Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện để giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Tổng diện tích dự kiến khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha, có phạm vi ranh giới phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía Bắc giáp khu dân cư hiện có, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu theo hướng tách thành 2 phân kỳ.

Tại phân kỳ 1, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ sử dụng nhà, đất trong phạm vi khu đất hơn 21.000m2 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía Đông Hồ Hoàn Kiếm. Tổng số tổ chức, cá nhân phải di dời là 59; trong đó, có 17 tổ chức (ngành điện 7 đơn vị và 10 đơn vị khác) và 42 hộ dân.

Ngoài ra, phường còn hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe... theo phương án thiết kế được duyệt. Trong đó, giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 2 công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2 (phân kỳ 2).

Thành phố cũng nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1...

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: cấp thoát nước, chiếu sáng, cung cấp trang thiết bị đô thị (thùng rác, ghế đá, WC...), hệ thống Wifi, camera an ninh cũng sẽ được đầu tư. Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Tại phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Theo đó, sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9-tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo; đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm; đề xuất chức năng sử dụng đối với không gian ngầm để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân như nghiên cứu đề xuất sử dụng đa chức năng: công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hạ tầng...

Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước ngày 10/10.

Đối với phân kỳ 2, phường sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội./.

