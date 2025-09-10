Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục: Tiếp tục cầu thị, điều chỉnh phù hợp

Liên quan đến góp ý của người dân về công trình Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục sau khi chỉnh trang, cải tạo, chiều 10/9, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị, Trường đại học Xây dựng Hà Nội đại diện đơn vị thiết kế đã nêu ý kiến về ý tưởng thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo công trình này.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1 của dự án nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị trước mắt cho các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. Giai đoạn sau, dự án sẽ được nghiên cứu thiết kế toàn diện hơn, trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân để cầu thị, lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, đây là dự án rất quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Với vị trí ở gần hồ Gươm, Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục là không gian văn hiến giữa lòng Thủ đô, cần được thiết kế dựa trên nền tảng văn hóa, hướng tới sự phát triển hiện đại, tiến bộ, lồng ghép dấu ấn lịch sử 80 năm phát triển của đất nước.

Tuy nhiên việc thiết kế quảng trường này trong thời gian ngắn là bài toán khó. Do vậy, viện đã nghiên cứu và đưa ra phương án phù hợp, hài hòa với cảnh quan, đảm bảo tiến độ phục vụ các hoạt động của sự kiện A80.

Quá trình đưa vào sử dụng, bước đầu công trình đã tạo dựng sự hài hòa, gắn kết với tổng thể xung quanh, tạo sự thoải mái, thuận tiện cho người dân khi theo dõi các sự kiện A80 tại đây.

Quá trình thiết kế, Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị đã tập trung thể hiện phần khung công trình là một bảng màn hình LED rộng 12m, dài 17m để thể hiện sự hiện đại nằm trên nền văn hiến của Thủ đô. Đồng thời, lựa chọn màu sắc thể hiện sự gần gũi, thân thiện với không gian phố cổ, không gian hồ Hoàn Kiếm.

“Trong bối cảnh không gian phố cổ, việc lựa chọn những những hình ảnh hiện đại có thể trở nên lạc nhịp, lạc lõng. Do vậy, chúng tôi chủ đích lựa chọn sử dụng các đường nét đơn giản, nhưng nêu bật được những nét đặc sắc của phố cổ Hà Nội để làm nổi bật giá trị truyền thống tại khu vực này,” ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Về ý kiến cho rằng khu vực màn hình LED hiện tại chưa đẹp bằng tòa nhà Hàm cá mập cũ, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị cho biết đây không phải là công trình thay thế công trình Hàm cá mập.

Sau khi Hàm cá mập bị phá bỏ, tạo ra một quảng trường rộng rãi, đây là một tiện nghi đô thị, phục vụ cho cộng đồng; trong đó có màn hình LED nằm trong tổng thể này.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cung cấp thêm, khi lắp đặt màn hình LED, viện đã tính toán để hài hòa nhất với những công trình lân cận. Đặc biệt là công trình dịch vụ phục vụ nhân dân tại số 7 Đinh Tiên Hoàng sau khi hoàn thành sẽ cùng với màn hình LED này tạo thành một công trình hài hòa, ăn nhập với không gian xung quanh. Hiện, có nhiều bốt điện ở dưới khu vực màn hình LED nên đơn vị thiết kế đang phải sử dụng các vật che chắn.

Dự kiến, 3-4 tháng tới, sau khi các bốt điện này được di chuyển, đơn vị thiết kế sẽ cố gắng đưa những chi tiết, hình ảnh hiện đại, phù hợp với thời đại ngày nay tại khu vực dưới màn hình LED.

Đại diện Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị khẳng định: “Công trình Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1 trong việc cải tạo, chỉnh trang. Sau giai đoạn này, Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân.”

Cụ thể, toàn bộ mặt nền của quảng trường sẽ được nghiên cứu, cải tạo sắp xếp lại các hệ thống tiện nghi đô thị; trong đó sẽ bổ sung hệ thống cây xanh, bố trí các ghế ngồi, bồn hoa theo dạng mô đun linh hoạt, được sắp xếp, tháo lắp, di chuyển theo từng sự kiện tổ chức tại quảng trường. Từ đó tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân.

“Đặc biệt, phần mặt nền, không gian tiện ích đô thị, chúng tôi sẽ sắp xếp những kiến trúc đơn giản, hài hòa, gần gũi. Chúng tôi sẽ ưu tiên thiết kế theo kiến trúc phố cổ để tạo nên một không gian văn hóa và lịch sử truyền thống của Thủ đô nghìn năm văn hiến,” ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo dự kiến, dự án chỉnh trang, cải tạo công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bao gồm 2 phân kỳ. Tại phân kỳ 1, thực hiện phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập tại số 1-3-5 phố Đinh Tiên Hoàng; chỉnh trang tòa nhà Hapro tại số 7-9 phố Đinh Tiên Hoàng; chỉnh trang mặt tiền nhà dân dọc phố Đinh Tiên Hoàng...

Nhà hàng Thủy Tạ - nhà hàng duy nhất nằm bên bờ hồ Gươm do Công ty cổ phần Thủy Tạ làm chủ được cải tạo, chỉnh trang khôi phục kiến trúc nguyên gốc cho công trình này.

Phân kỳ 2 dự kiến bao gồm các nội dung: Nghiên cứu giải pháp phát triển không gian quảng trường; Tiếp tục chỉnh trang hết lớp nhà thứ nhất mặt phố xung quanh quảng trường; Cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật để tương xứng với hoạt động của hồ Hoàn Kiếm là di tích cấp Quốc gia đặc biệt; Bổ sung các trang thiết bị đô thị phù hợp với các chức năng hoạt động của khu vực.../.

