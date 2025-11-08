Quảng Trị: Truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại Hang Tám Cô

Sáng 8/11, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng (xã Thượng Trạch), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại Hang Tám Cô.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Thanh Hóa; đại diện các ban, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sỹ.

Gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm gửi vòng hoa kính viếng các Anh hùng liệt sỹ.

Trong giờ phút thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và thân nhân các liệt sỹ đã dâng hoa, dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sỹ và tổ chức an táng hài cốt các liệt sỹ trong ngôi mộ chung tại Hang Tám Cô, đường 20 Quyết thắng.

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại hang Tám Cô. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên Hang Tám Cô, từ ngày 1-15/10, tại vị trí cửa hang cũ đã bị sập, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sỹ cùng một số di vật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ. Đến nay, đã cho 8 kết quả ADN trùng khớp với mẫu thân nhân liệt sỹ ở các địa phương như: Thanh Hóa, Ninh Bình và (Nam Định cũ).

Theo nguyện vọng của gia đình liệt sỹ, các hài cốt và di vật được an táng tại ngôi mộ chung được xây tại lối vào Hang Tám Cô để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Di tích Hang Tám Cô đã được chính quyền địa phương tôn tạo và được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 2013.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Hang Tám Cô trên tuyến đường 20 Quyết Thắng từng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường huyết mạch, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh đọc điếu văn tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên cung đường này, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống. Các anh, các chị là những thanh niên xung phong của Tổng đội 559 đã lao động quên mình, anh dũng chiến đấu và khi bom đạn trút xuống, vẫn kiên cường bám trụ nơi tuyến lửa.

Đặc biệt, ngày 14/11/1972, trong làn mưa bom dữ dội, những chiến sỹ tuổi đôi mươi ấy đã hy sinh anh dũng để giữ thông mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Hang đá hẹp sâu kia đã trở thành chứng nhân của sự bất tử, nơi tuổi trẻ hóa thành ánh lửa, soi sáng suốt chiều dài lịch sử.

Sự hy sinh của các anh, các chị là khúc tráng ca bi hùng, là đỉnh cao của lòng quả cảm, là minh chứng thiêng liêng nhất cho chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, sau bao tháng ngày gian khổ, các Anh hùng liệt sỹ được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm và đón trở về trong vòng tay đồng đội, trong sự tri ân sâu sắc của nhân dân cả nước.

“Hang Tám Cô giờ không còn chiến địa tang thương, mà đã trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong mỗi đoàn người xúc động đến đây, mỗi nén hương thắp lên là một lời hứa với quá khứ. Thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc”, ông Lê Đức Tiến khẳng định./.

Cần Thơ tổ chức truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ Các hài cốt liệt sỹ được Đội K90 (Quân khu 9) quy tập tại xã Trường Long, xã Đông Phước và xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ.