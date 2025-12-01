“Chiến dịch Quang Trung” khởi động thần tốc: Quân khu 5 tổng lực xuất quân

Trước thiệt hại lịch sử do mưa lũ gây ra tại nhiều tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực quân đội, công an, các tổ chức chính trị – xã hội và toàn dân tham gia dựng lại nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026.

"Không để người dân thiếu mái nhà đón Tết"

Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 234/CĐ-TTg, phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực các lực lượng để thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do các đợt mưa lũ liên tiếp từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Công điện nêu rõ mức độ nghiêm trọng của thiên tai: các tỉnh miền Trung đã trải qua tình trạng lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Riêng từ ngày 16 đến 22/11, tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng có 963 nhà bị sập hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế hơn 16.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vùng ngập nước hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh và nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho bà con, nhân dân vùng lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, với mốc thời gian rất rõ ràng: hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng nặng trước ngày 31/12/2025 và xây dựng lại toàn bộ nhà sập đổ trước ngày 31/1/2026.

Chiến dịch huy động tổng lực quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nghiệp và người dân theo phương châm ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, bảo đảm mọi người dân đều có nơi ở an toàn để đón Tết.

Điểm “nóng” Đắk Lắk

Đắk Lắk là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai. Lượng mưa từ 400–1.000 mm, có nơi vượt 1.100 mm, khiến nước lũ trên các sông dâng cao hơn mức lịch sử năm 1993 khoảng 1,5 m. Tỉnh ghi nhận 71 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 5.500 tỷ đồng, 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 684 căn sập đổ hoàn toàn.

Ngau sau buổi lễ ra quân tại Đắk Lắk, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã bắt tay vào công cuộc tái thiết nhà cho người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, sáng 1/12, Quân khu 5 tổ chức lễ ra quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập, đổ. Đây là hoạt động mở đầu cho chiến dịch quy mô toàn khu vực miền Trung. Quân khu 5 và các lực lượng được giao xây dựng 403 căn nhà tại ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; riêng Đắk Lắk có 263 căn và mỗi căn dự kiến có kinh phí tối thiểu 170 triệu đồng.

Quân khu 5 tổ chức 155 đội xây dựng, mỗi đội 15 đến17 người, có 3 đến 4 thợ tay nghề cao. Riêng tại Đắk Lắk có 100 đội được huy động. Chính quyền tỉnh liên quan phối hợp cung ứng vật liệu, lựa chọn mẫu nhà phù hợp với phong tục địa phương và tiêu chuẩn phòng chống bão lũ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Thanh Hải – Phó Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh rằng “dựng lại nhà cho Nhân dân không chỉ là dựng lại công trình vật chất mà là dựng lại “niềm tin và nền tảng” để bà con vực dậy sau thiên tai”.

Cũng trong sáng 1/2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẩn trương xuất quân, cơ động gần 100 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn xây dựng đến Đắk Lắk.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ xuất quân đi Đắk Lắk. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, yêu cầu “lực lượng phát huy tinh thần thần tốc, tận dụng tối đa vật liệu tại chỗ, giữ kỷ luật trong mọi tình huống và tuyệt đối không gây phiền hà cho người dân”.

Đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh “các tổ đội thi công vượt mọi khó khăn, cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ, giúp đồng bào không ai bị bỏ lại phía sau, cùng với mọi người dân cả nước hưởng được Tết ấm no”.

“Chiến dịch Quang Trung” tổng lực tái thiết

Từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa, Gia Lai hay Lâm Đồng, những đội quân đầu tiên đã nối nhau lên đường, mang theo tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung” để vượt qua mọi khó khăn với phương châm thần tốc, hiệu quả và an toàn.

Nhiều tháng trước, bản đồ Quân khu 5 phủ kín những dấu chân “vượt bão, vượt lũ” đến với nhân dân trong thời điểm nguy cấp, thì hôm nay, miền Trung lại một lần nữa sôi động bởi âm thanh rầm rộ của những đoàn xe quân đội với cuốc, xẻng lần nữa đến với nhân dân và mang theo quyết tâm dựng lại cuộc sống cho bà con.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trên những vùng đất còn loang dấu nước lũ, từng ngôi nhà mới sắp dựng lên không chỉ là nơi che mưa nắng. Mỗi mái nhà được dựng lại, mỗi con đường được mở thông đều mang theo thông điệp của tinh thần người lính Việt Nam: kiên cường, tận tụy, gắn bó với Nhân dân. Đó cũng là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết dân tộc – tinh thần luôn sáng lên mạnh mẽ nhất trong những thời khắc gian khó./.