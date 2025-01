Doanh nghiệp giao thông thưởng Tết cao để giữ chân người lao động

Các doanh nghiệp giao thông đều chi khoản thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 dành cho cán bộ, công nhân lao động nhằm động viên họ gắn bó với công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm quốc gia.

Chế độ lương thưởng cao

Là doanh nghiệp tham gia thi công trải dài ở hàng loạt các dự án giao thông trên cả nước, ông Cao Đăng Hoạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Định An cho biết, theo quy định chế độ an sinh của Tập đoàn, cán bộ kỹ thuật lãnh đạo công nhân ở xa thì công ty hỗ trợ tiền đi lại như vé tàu, máy bay, ôtô trên đường.

“Trên cơ sở hiệu quả công việc có được và doanh thu cao gấp đôi so với năm 2023, với tinh thần động viên cán bộ người lao động, Tập đoàn Định An đã quyết định thưởng thêm tháng lương thứ 13 để bảo đảm người lao động có một cái Tết đủ đầy. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm sẽ được vinh danh với cơ chế tăng lương, thưởng cao hơn so cán bộ nhân viên khác,” ông Hoạt nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Phương Thành Tranconsin), bên cạnh các phần quà hiện vật, cán bộ, công nhân viên của công ty sẽ được thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch và thưởng bình xét danh hiệu, thi đua cuối năm (tùy theo danh hiệu).

“Các cán bộ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm sẽ được thưởng thêm vào dịp cuối năm. Ngoài ra, công ty cũng có thêm phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút để hỗ trợ người lao động làm việc ở công trường xa xôi, điều kiện khó khăn. Tất cả các khoản lương, thưởng sẽ được Phương Thành chi trả trước Tết,” ông Khôi nói.

Nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và công nhân lao động trong năm qua đã góp phần thực hiện nhiều công trình hạ tầng đường bộ, sân bay lớn, Tập đoàn Cienco 4 vẫn duy trì cơ chế thưởng 2 tháng lương đối với cán bộ, công nhân viên trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ này.

Tập đoàn Cienco 4 đã lên kế hoạch sắp xếp nhân sự thi công xuyên Tết tại nhiều dự án giao thông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tập đoàn Cienco 4 đã lên kế hoạch sắp xếp nhân sự thi công xuyên Tết tại các dự án như: Sân bay Long Thành, cao tốc đoạn Bùng-Vạn Ninh. Riêng dự án Sân bay Quảng Trị, người lao động sẽ nghỉ từ 29 Tết và trở lại thi công sớm hơn các dự án khác (từ mùng 3 Tết âm lịch). Chế độ đối với những người lao động làm Tết được thực hiện đúng theo quy định.

“Người lao động làm Tết cũng được hỗ trợ tiền ăn gấp đôi mức ăn thường ngày; quà Tết của lãnh đạo công ty để đón Tết sum vầy tại công trường và được sắp xếp nghỉ bù sau Tết,” lãnh đạo Tập đoàn Cienco 4 cho hay.

Giá trị cốt lõi là người lao động

Để giữ chân người lao động, Tập đoàn Định An đã có các chế độ đãi ngộ về nơi ăn chốn ở tiện nghi, sạch sẽ. Bữa ăn được chăm chút chỉn chu, cao hơn so với các doanh nghiệp cùng nghành nghề để công nhân có cảm giác như được ở nhà.

Xác định chủ trương chiến lược của tập đoàn duy trì kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 vượt chỉ tiêu đề ra (cao gấp 2 lần so với năm 2024), ông Cao Đăng Hoạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Định An cho biết sẽ tập trung chiến lược tuyển dụng lao động có tay nghề cao (chỉ huy trưởng và phó công trường hay ban điều hành, cán bộ kỹ thuật nội nghiệp hiện trường và bổ sung thành viên ban lãnh đạo cấp cao) để có khung bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả.

“Dựa trên sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về công tác giải phóng mặt bằng, có cơ chế cấp mỏ đặc thù cho các nhà thầu, kiểm soát về tiến độ và giá nguyên vật liệu, chủ động nguồn vật liệu và thi công ‘3 ca, 4 kíp’, có các giải pháp giảm thời gian gia tải rút ngắn thời gian và thúc tiến độ thi công đạt khối lượng nhanh, các gói thầu ở nhiều dự án giao thông của Tập đoàn Định An chắc chắn sẽ hoàn thành, thậm chí vượt tiến độ, từ đó đem lại doanh thu khả quan,” ông Hoạt nhìn nhận.

Tập đoàn Định An chỉ ra giá trị cốt lõi đầu tiên là chiến lược con người có tay nghề, có khát vọng hoài bão và đam mê. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để đánh giá doanh nghiệp giao thông có năng lực, người đứng đầu Tập đoàn Định An chỉ ra giá trị cốt lõi đầu tiên là chiến lược con người có tay nghề, có khát vọng hoài bão và đam mê. Công ty cũng thường xuyên hợp tác các đối tác trong liên doanh thầu phụ với năng lực, máy móc thiết bị cơ giới hiện đại, phát huy với vai trò tổng thầu; hợp tác với các tổ chức tài chính có uy tín, để triển khai nhiều dự án nhưng vẫn đảm bảo tiến độ.

Tri ân tinh thần nỗ lực, cống hiến của kỹ sư, công nhân, kịp thời đưa người lao động có một cái Tết đoàn viên bên gia đình, năm nay, Tập đoàn Cienco 4 đã lên phương án hỗ trợ vé máy bay hai chiều cho những người tham gia thi công dự án ở khu vực miền Nam về nghỉ Tết tại Nghệ An hoặc khu vực phía Bắc. Một số cán bộ sẽ được thuê xe giường nằm kèm chi phí ăn uống dọc đường.

“Đối với các dự án từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc hoặc ở miền Bắc về Nghệ An, kỹ sư, công nhân sẽ được ban điều hành thuê xe ô tô đưa đón cả hai chiều. Những người về khác tuyến cũng sẽ được hỗ trợ 100% chi phí mua vé xe khách,” lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 thông tin thêm./.