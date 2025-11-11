Hội Từ thiện Sen vàng Berlin - Nơi những tấm lòng Việt cùng tỏa sáng

Giữa nhịp sống hối hả của Berlin, thành phố năng động bậc nhất châu Âu, có một hội người Việt luôn âm thầm làm những việc thật đẹp.

Họ không tìm kiếm sự chú ý, cũng chẳng cần những lời ngợi khen, chỉ muốn mang yêu thương đến những mảnh đời khó khăn, ở cả nơi đất khách lẫn quê nhà Việt Nam. Đó chính là Hội từ thiện Sen vàng Berlin.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Sen vàng Berlin không phải là một hội từ thiện chỉ hoạt động khi có sự kiện xảy ra. Với tiêu chí và khẩu hiệu hành động “Lá lành đùm lá rách,” Hội hoạt động quanh năm, với tinh thần bền bỉ và trách nhiệm.

Từ những hoạt động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lụt, thiên tai, đến những chuyến phát cháo miễn phí tại bệnh viện, chương trình xây nhà tình nghĩa, trao học bổng cho trẻ em nghèo, hỗ trợ người khuyết tật, thậm chí ủng hộ người dân châu Phi... mỗi hoạt động đều chứa đựng tình cảm sâu sắc của những người con xa xứ dành cho quê hương và cộng đồng.

Một điểm khác nữa với nhiều hội đoàn, các thành viên gia nhập hội phải duy trì hình thức đóng góp định kỳ hàng tháng. Nhờ đó, các hoạt động thiện nguyện diễn ra đều đặn suốt 13 năm qua, không bị gián đoạn.

Tại Đại hội diễn ra tối 10/11, Hội từ thiện Sen vàng đã điểm lại những dấu mốc và kết quả trong suốt 13 năm hoạt động. Trong đó, riêng năm 2025, Hội đã quyên góp được số tiền tổng cộng 52.510 euro, trong đó quỹ của hội là 13.250 euro và các nhà hảo tâm đóng góp 39.260 euro.

Chủ tịch Hội từ thiện Sen vàng Dương Thị Bích Ngọc điểm lại các dấu mốc của hội trong 13 năm hoạt động. (Ảnh: Phương Hoa/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Berlin, bà Dương Thị Bích Ngọc, vừa được bầu lại làm Chủ tịch Hội, khẳng định để có được thành quả ngày hôm nay, không chỉ là công sức của các hội viên mà còn có sự đồng hành, góp sức của các hội đoàn người Việt, đặc biệt là Liên hiệp hội người Việt trên toàn nước Đức, cùng các doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm.

Bà Dương Thị Bích Ngọc, người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch trong suốt những năm qua, chia sẻ: “Làm từ thiện không chỉ là hành động, mà là một cam kết đạo đức và lòng tin.”

Bà Ngọc luôn tâm niệm: “Tiền quyên góp, dù chỉ một đồng, cũng phải đến đúng nơi cần đến. Không một xu nào được dùng cho việc riêng, kể cả chi phí đi lại. Đó là trách nhiệm và lương tâm của người làm thiện nguyện.”

Chính sự minh bạch và tận tâm của người “thủ lĩnh” ấy đã giúp Sen vàng Berlin trở thành một hội từ thiện uy tín và bền vững trong cộng đồng người Việt tại Đức.

Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Phạm Huy Phương (mặc áo vét đen) tuyên dương Hội từ thiện Sen vàng và các thành viên tích cực của hội. (Ảnh: Vietnam+

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Huy Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Phó Bí thư đảng ủy, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội, trân trọng ghi nhận sự đóng góp, tấm lòng hảo tâm của tất cả các thành viên cũng như các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp, cá nhân luôn đồng hành với hoạt động vô cùng ý nghĩa của Hội từ thiện Sen vàng Berlin trong suốt những năm tháng qua.

Ông Phương bày tỏ tin tưởng Ban chấp hành Hội từ thiện Sen vàng, tiếp tục nối dài những thành quả mà các thế hệ trước của hội từ thiện Sen vàng đã làm được.

Nhân dịp này, thay mặt Đại sứ quán, ông Phạm Huy Phương đã tuyên dương Hội từ thiện Sen Vàng và các cá nhân đã đồng hành, đóng góp công sức, tài chính cho các hoạt động từ thiện của hội trong suốt những năm qua.

Hội từ thiện Sen vàng Berlin không chỉ là nơi quy tụ những con người thiện tâm, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của lòng nhân ái và sức mạnh gắn kết cộng đồng người Việt xa xứ. Từ những việc làm giản dị, hội đang viết nên một câu chuyện đẹp, câu chuyện về tình yêu quê hương, sự sẻ chia và trái tim Việt luôn hướng về đất Mẹ./.

