Rượu vang đặc biệt không cồn dành riêng cho mèo và chó gây sốt

Một loại “rượu vang” không cồn dành riêng cho mèo và chó vừa ra mắt tại New Zealand khiến cộng đồng nuôi thú cưng thích thú.

Thức uống này được làm từ bạc hà mèo (catnip), có công dụng giúp thú cưng thư giãn và cải thiện tâm trạng.

Thương hiệu Muttley’s Estate - được đặt theo tên thú cưng thời thơ ấu của đồng sáng lập John Roberts, ra mắt loạt sản phẩm với những tên gọi chơi chữ độc đáo, biến tấu từ các loại rượu vang nổi tiếng như Sauvignon Blanc hay Pinot Noir thành phiên bản dành cho chó, mèo như Sauvignon Bark hay Purrno Noir.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Roberts cho biết ý tưởng này mang đến trải nghiệm thú vị, khi chủ nuôi có thể “nhâm nhi ly rượu vang” cùng thú cưng của mình.

Với giá bán khoảng 12,99 NZD (7,61 USD) cho chai 150ml, những “ly vang” này hiện chỉ có mặt tại New Zealand, nhưng công ty đã bắt đầu xúc tiến xuất khẩu sang Australia, Mỹ và đặc biệt kỳ vọng vào thị trường Nhật Bản - nơi nhà sáng lập Roberts có nhiều kỷ niệm gắn bó.

Ý tưởng khởi nghiệp nảy ra từ Courtney, vợ Roberts, khi cô nhận thấy trào lưu “bia cho chó” và “pup cup” (cốc kem, cà phê không chứa caffeine cho thú cưng tại các chuỗi đồ uống) đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Tận dụng danh tiếng của xứ Kiwi trong ngành rượu vang, cặp đôi tin rằng đồ uống dành cho thú cưng sẽ là làn sóng mới.

Khác với nhiều sản phẩm làm từ nước hầm xương, họ chọn bạc hà mèo vì tin rằng loài thảo dược này có thể giúp thú cưng vượt qua căng thẳng, nhất là sau đại dịch COVID-19 khi nhiều con vật rơi vào tình trạng lo âu sau khi chủ đi làm trở lại.

Ông Roberts còn áp dụng kinh nghiệm từ công việc gia đình trong lĩnh vực dược thú y để pha chế các loại vang với nồng độ khác nhau, đáp ứng khẩu vị đa dạng của thú cưng.

Muttley’s Estate nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cả những người nuôi chó và mèo. Một số chủ nhân cho biết “rượu vang” giúp chó của họ giảm tình trạng căng thẳng, trong khi chủ nhân khác cho biết mèo của họ trở nên năng động và vui vẻ trở lại./.

