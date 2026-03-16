Nhật Bản: Lật thuyền chở học sinh khiến 2 người thiệt mạng

Hai chiếc thuyền chở tổng cộng 21 người, trong đó có 18 học sinh Trường trung học quốc tế Doshisha đã bị lật ngoài khơi khu vực Henoko, tỉnh Okinawa, khiến 2 người thiệt mạng.

Phương Anh
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tìm kiếm các nạn nhân vụ lật thuyền tại Henoko, thành phố Nago, tỉnh Okinawa. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 16/3, nhà chức trách Nhật Bản cho biết hai chiếc thuyền chở tổng cộng 21 người, trong đó có nhiều học sinh trung học, đã bị lật ngoài khơi khu vực Henoko, tỉnh Okinawa, khiến 2 người thiệt mạng.

Theo ban giám hiệu Trường trung học quốc tế Doshisha thuộc tỉnh Kyoto, miền Tây Nhật Bản, có 18 học sinh trên hai chiếc thuyền. Vụ tai nạn xảy ra khi các em đang tham gia chương trình giáo dục của trường.

Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực 11 cho biết các nạn nhân thiệt mạng gồm một nữ sinh 17 tuổi và một thuyền trưởng 71 tuổi.

Toàn bộ 21 người đã được đưa lên khỏi mặt nước. Ngoài 2 người thiệt mạng, có ít nhất 2 người bị thương.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, thời tiết quang đãng nhưng cảnh báo sóng lớn đã được ban hành trước đó. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lật thuyền #thuyền chở học sinh #Nhật Bản Nhật Bản
