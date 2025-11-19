COP30: Hơn 80 nước ủng hộ xây dựng lộ trình ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Ngày 18/11, hơn 80 quốc gia đã ủng hộ đề xuất của Brazil về việc đàm phán một “lộ trình” tiến tới loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở thành phố Belém (Brazil).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, số quốc gia kêu gọi nâng cao tham vọng đàm phán và giải quyết nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu đã tăng đáng kể trong những ngày qua.

Bầu không khí sôi động này thể hiện rõ tại buổi họp báo diễn ra cùng ngày, với sự tham dự của các bộ trưởng đến từ Colombia, Tây Ban Nha, Anh, Kenya, Đức, Thụy Điển và cả Na Uy, quốc gia sản xuất dầu khí lớn.

Quốc vụ khanh phụ trách An ninh Năng lượng của Anh, Ed Miliband, khẳng định chủ đề này phải là tâm điểm của các cuộc thảo luận, trong khi Bộ trưởng Môi trường Colombia Irene Vélez Torres nhấn mạnh tại nhiều kỳ COP, chủ đề này từng bị né tránh và đây chính là thời điểm thích hợp để hành động.

Tại COP28 ở Dubai, cộng đồng quốc tế lần đầu đề cập tới nhu cầu “chuyển đổi” khỏi nhiên liệu hóa thạch, nhưng chưa xác định cách thức hay thời điểm thực hiện.

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đưa ra ý tưởng xây dựng lộ trình ngay tại phiên khai mạc COP30 và coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn gặp phải sự phản đối đáng kể từ nhóm các nước Arập sản xuất dầu mỏ.

Trong bản dự thảo đầu tiên công bố ngày 18/11, Brazil đề xuất thành lập một “diễn đàn bộ trưởng” nhằm hỗ trợ các nước xây dựng lộ trình giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng ngôn ngữ của dự thảo còn quá mềm mỏng.

Thứ trưởng Khí hậu Thụy Điển Helena Dyrssen cho rằng lộ trình cần chi tiết, bao gồm cả mốc thời gian, nhưng để đạt đồng thuận là điều không dễ trước sự phản đối của các nước sản xuất dầu.

Tuy nhiên bà nhận định việc đồng ý khởi động xây dựng lộ trình, đã là bước tiến lớn.

Brazil dự kiến đưa đề xuất ra biểu quyết trong ngày 19/11, song nhiều nguồn ngoại giao và tổ chức phi chính phủ cho rằng khó đáp ứng thời hạn do tính phức tạp của vấn đề.

Đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), bà Fernanda Carvalho đánh giá tích cực việc dự thảo hướng tới một quy trình, nhưng nhấn mạnh quy trình đó phải đủ mạnh và có các mốc rõ ràng để tránh chìm vào quên lãng như nhiều sáng kiến trước./.

