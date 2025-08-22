Thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mekong: Tăng cường sự tham gia của địa phương

Sáng 22/8, tại phường Tân Ninh, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mekong trong tình hình mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh và đông đảo đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các địa phương phía Nam về tầm quan trọng chiến lược của Tiểu vùng Mekong, thảo luận giải pháp vượt qua thách thức, tranh thủ cơ hội mới từ hợp tác tiểu vùng để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Tiểu vùng Mekong là một bộ phận không thể tách rời của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và là cầu nối quan trọng củng cố quan hệ đối tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các đối tác hàng đầu.

Hợp tác tiểu vùng thời gian qua đã hỗ trợ các địa phương phát triển bền vững, nâng cao năng lực ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trong bối cảnh mới, hợp tác Tiểu vùng Mekong không ngừng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tư nhân, kết nối chuỗi cung ứng và logistics; tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý bền vững nguồn nước, thuận lợi hóa thương mại-đầu tư, phát triển và kết nối hạ tầng.

Bên cạnh 10 cơ chế hợp tác hiện có, ngày càng nhiều đối tác phát triển bày tỏ quan tâm thúc đẩy quan hệ với Tiểu vùng Mekong.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia chủ động của địa phương, tranh thủ hiệu quả hơn cơ hội và nguồn lực từ hợp tác tiểu vùng.

Đặc biệt, việc tham gia cơ chế hợp tác Mekong cần gắn với triển khai trụ cột chiến lược quốc gia về hội nhập quốc tế, phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Trong quá trình đổi mới chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương cần chú trọng bảo đảm sự gắn kết, bổ trợ giữa quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng, miền và địa phương với hợp tác tiểu vùng Mekong, nhất là dọc Hành lang kinh tế Đông-Tây và Hành lang kinh tế phía Nam.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, nâng cao năng lực xây dựng, triển khai các dự án. Qua đó, các bên tận dụng hiệu quả nguồn quỹ hợp tác Mekong như Quỹ Mekong-Lan Thương, Quỹ Mekong-Nhật Bản, Quỹ Mekong-Hàn Quốc và Quỹ Tác động nhanh của hợp tác Mekong-sông Hằng./.

