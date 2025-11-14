Thái Lan cập nhật công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13

Trong hai ngày 13-14/11, Thái Lan tổ chức Hội nghị truyền thông và họp báo lần thứ hai về Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) và Đại hội thể thao Người khuyết tật ASEAN lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13).

Hội nghị cập nhật thông tin liên quan công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Thái Lan đối với sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, cùng các vấn đề quyền phát sóng, sở hữu trí tuệ, bản quyền và các vấn đề pháp lý, việc chia sẻ nội dung truyền thông, video clip và hướng dẫn phổ biến trên mạng xã hội và các vấn đề kỹ thuật khác. Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ báo chí, phát thanh truyền hình từ các quốc gia thành viên ASEAN.

Thái Lan sẽ đăng cai SEA Games 33 từ ngày 9-20/12 tới, với chủ đề “Kết nối Đông Nam Á” - thể hiện sự đoàn kết, tính bền vững và đổi mới, lan tỏa tinh thần thể thao trên toàn khu vực.

Theo Ban tổ chức, Đại hội với 54 môn thi đấu sẽ được tổ chức tại 10 tỉnh gồm Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Nakhon Pathom, Chonburi, Rayong, Songkhla, Chiang Mai và Ratchaburi.

Trong số đó, khu vực đô thị Bangkok là cụm thi đấu chính, tổ chức hơn 30 môn thể thao, trong đó có điền kinh, bơi lội, bóng đá nam, bóng rổ, bóng chuyền, quyền Anh, bắn súng, xe đạp… Sân vận động Quốc gia Rajamangala ở thủ đô sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc đại hội.

Bốn tỉnh lân cận Bangkok là Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan và Nakhon Pathom sẽ tổ chức các môn như Futsal, bóng bàn, bóng rổ 3x3, võ thuật tổng hợp (MMA), bóng bầu dục 7 người, bóng chày/bóng mềm, bóng nước, cricket, cầu lông, thể dục dụng cụ, kickboxing, cưỡi ngựa Polo, lặn, pencak silat, cầu mây và chinlone.

Cụm thi đấu chính tiếp theo tại 2 tỉnh Chonburi và Rayong sẽ là nơi diễn ra hơn 15 môn thể thao bao gồm bóng đá nữ, cử tạ, đạp xe leo núi, teqball, golf, bóng ném, bi-a và snooker, chèo thuyền và 3 môn phối hợp.

Tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, đăng cai 9 môn thể thao, trong đó có bóng đá nam (vòng bảng), cờ vua, judo, wushu, karate và muay Thái.

Trong khi đó, tỉnh Chiang Mai ở cực Bắc tổ chức các trận đấu vòng bảng bóng đá nam và một số môn thể thao trong nhà. Tỉnh Ratchaburi ở miền Trung tổ chức các sự kiện bắn súng skeet.

Để làm nổi bật tính đổi mới và tính giải trí, SEA Games 33 giới thiệu 3 môn thể thao trình diễn là đĩa bay, thể thao hàng không và kéo co, cùng một môn thể thao giá trị gia tăng là võ thuật tổng hợp (MMA) - kết hợp các kỹ thuật từ muay Thái, judo, đấu vật và nhu thuật Brazil, đại diện cho các môn thể thao chiến đấu hiện đại.

Tại hội nghị truyền thông lần này, Ban tổ chức cũng cập nhật về kế hoạch truyền hình trực tiếp các môn thi đấu tại ASEAN Para Games 13 diễn ra từ ngày 20-26/1/2026, về công tác chuẩn bị tại các địa điểm thi đấu phục vụ đại hội.

Trong khuôn khổ hội nghị, các phóng viên quốc tế cũng đã tới thị sát một số địa điểm thi đấu tại tỉnh Chonburi, thăm Trung tâm truyền dẫn quốc tế (IBC) và Trung tâm báo chí chính đặt tại tổ hợp Dịch vụ truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) thuộc Cục Quan hệ Công chúng (PRD) của Chính phủ Thái Lan./.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành 7 huy chương Vàng SEA Games 33 Tại Trường Bắn súng Quốc gia (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội), các xạ thủ tham dự SEA Games 33 đang tập luyện với sự tập trung cao độ khi thời gian thi đấu đã cận kề.