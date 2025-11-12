Ra mắt video âm nhạc "Thanh âm chiến thắng" cổ động cho SEA Games 33

Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối dấu ấn của MV “Let’s Shine”, ca khúc chủ đề của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam cùng Vietcontent đầu tư, Viewfinder Media sản xuất. Tác phẩm từng đạt Giải Nhất thể loại Video clip tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng.

Với “Thanh âm chiến thắng”, Viewfinder Media tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh – chân thực, cảm xúc và tràn đầy năng lượng. MV “Âm thanh chiến thắng” được đầu tư công phu với chi phí thực hiện 2,5 tỷ đồng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành cường quốc thể thao của khu vực, các vận động viên Việt Nam liên tục mang về những thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games dù vẫn phải thi đấu trong những điều kiện còn nhiều thử thách.

Chính từ hiện thực ấy, “Thanh âm chiến thắng” tiếp cận câu hỏi cốt lõi: điều gì giúp các vận động viên Việt Nam không ngừng vươn lên và chạm tới đỉnh cao? Không chỉ là một video âm nhạc mang tính cổ vũ, “Thanh âm chiến thắng” được xây dựng như một bộ phim ngắn điện ảnh dài ba phút, một bản anh hùng ca thể thao, tái hiện hành trình đi tìm sức mạnh nội tâm và phẩm chất anh hùng từ những điều rất đời thường trong mỗi vận động viên.

Tác phẩm khẳng định rằng thành công không phải là phần thưởng của may mắn, mà là kết quả của nỗ lực bền bỉ, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc cả trong cùng như ngoài sàn thi đấu. “Có nỗ lực chưa chắc đã thành công, nhưng muốn thành công, nhất định phải nỗ lực.”

Lấy cảm hứng từ tinh thần thể thao Việt Nam và những thanh âm chân thực của chiến thắng, MV kể về hành trình từ bóng tối đến ánh sáng, từ những bước chạy đầu tiên, giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập đến khoảnh khắc khắc tên mình trên đỉnh vinh quang.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, tại lễ giới thiệu MV. (Ảnh: Ban tổ chức)

Toàn bộ âm thanh trong MV được ghi trực tiếp trong quá trình quay, từ tiếng bước chân, hơi thở, tiếng kiếm chém gió đến âm thanh mũi tên xé không trung, tất cả hòa quyện thành “bản giao hưởng của nỗ lực”, nơi âm thanh của mệt mỏi hóa thành nhịp điệu của khát vọng.

Mỗi khung hình của MV là một lát cắt chân thực trong hành trình tập luyện của vận động viên, tái hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc. Họ thi đấu trong không gian giả tưởng nhưng mang tinh thần thật, cảm xúc thật và niềm tin thật.

“Thanh âm chiến thắng” gửi đi thông điệp cổ động mạnh mẽ: cùng nhau, bứt phá, kề vai, vượt lên và tỏa sáng. Đó không chỉ là tinh thần thể thao, mà còn là hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, dám thử thách, dám thất bại và dám đứng dậy để tiếp tục tiến bước./.